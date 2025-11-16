Sucesos

Un hombre y una mujer fallecen en choque frontal de motocicleta contra ‘pick-up’ en Santa Cruz

El accidente se reportó a pocos kilómetros del centro de la ciudad

Por Natalia Vargas
Dos jóvenes que viajaban a bordo de una motocicleta murieron en una aparatosa colisión en Guayabal, Santa Cruz.
Dos jóvenes que viajaban a bordo de una motocicleta murieron en una aparatosa colisión en Guayabal, Santa Cruz. (Diario Digital el Independiente/Facebook)







