Un hombre y una mujer fallecen en choque frontal de motocicleta contra ‘pick-up’ en Santa Cruz

Dos jóvenes que viajaban a bordo de una motocicleta murieron en una aparatosa colisión en Guayabal, Santa Cruz.

Dos jóvenes, de entre 23 y 25 años, fallecieron la mañana de este domingo durante un aparatoso accidente de tránsito en Guayabal de Santa Cruz, Guanacaste.

Las víctimas fueron identificadas como un hombre de apellido Núñez y una mujer de apellido Reyes, quienes viajaban a bordo de la motocicleta que fue impactada de frente por un vehículo tipo pick-up.

El accidente se reportó a las 3:47 a. m. de este domingo sobre la ruta 21, en una recta frente a Autos Rojas, aproximadamente a cinco kilómetros del centro de Santa Cruz.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se apersonaron en el lugar, realizaron el levantamiento de los cuerpos e iniciaron las pesquisas para determinar las circunstancias del accidente.

El pasado 15 de noviembre, la Cruz Roja Costarricense explicó que cada día se reportan, en promedio, 163 accidentes de tránsito, lo que equivale a siete por hora, según los registros del Sistema de Emergencias 9-1-1.

Entre enero y el 15 de noviembre del 2025, socorristas se han desplazado a atender 51.924 casos. La institución comunicó que la atención de accidentes de tránsito en lo que va del año representa una inversión de ¢7.800 millones e hizo un llamado a conducir con mayor cautela.