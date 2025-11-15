163 accidentes de tránsito por día: ¿cómo afecta esto las finanzas de la Cruz Roja?

La Cruz Roja afirma atravesar una de las peores crisis económicas en su historia.

Cada día se reportan, en promedio, 163 accidentes de tránsito, lo que equivale a siete por hora, según los registros del Sistema de Emergencias 9-1-1. Entre enero y el 15 de noviembre del 2025, la Cruz Roja Costarricense se ha desplazado a atender 51.924 casos.

Cada una de estas atenciones requiere de la movilización de unidades, personal especializado, combustible, suministros médicos y equipos de soporte. La asistencia a colisiones, de acuerdo con la Cruz Roja, representa más que el esfuerzo físico de cada socorrista.

La institución comunicó que la atención de accidentes de tránsito en lo que va del año representa una inversión de ₡7.800 millones. Esta cifra supera, por ejemplo, el presupuesto inicial asignado individualmente a las municipalidades de Moravia, Quepos y Esparza para este año.

La Cruz Roja indicó que el desembolso de este monto ocurre en medio de una de las crisis económicas “más difíciles de su historia”.

La Cruz Roja atiende un llamado, en promedio, cada nueve minutos. (Cruz Roja/Cortesía)

“Esta cifra refleja el alto costo operativo que implica la respuesta a emergencias en carretera y el fuerte impacto que estos incidentes tienen sobre los recursos de la institución”, comunicó la Benemérita.

Del total de atenciones, el 0,88% (457 personas) fueron abordadas sin signos vitales, y la mayoría de los conductores o pasajeros trasladados en condición crítica (71%) fueron motociclistas.

Alejandro Molina, coordinador del Operativo Nacional, exhortó a conducir con precaución, respetar los lineamientos de la Ley de Tránsito, los límites de velocidad en carretera, a no manejar bajo los efectos del alcohol ni utilizando el celular.

“Hacemos este llamado para que la institución pueda mantener su servicio humanitario de la mejor forma posible”, concluyó.