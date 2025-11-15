Conductor huye de accidente de tránsito donde murió un motociclista en San Carlos

El conductor del vehículo involucrado en mortal accidente en San Carlos de dio a la fuga.

La noche del viernes se reportó un accidente de tránsito mortal entre una motocicleta y un vehículo liviano sobre la ruta 142. Se trata de un un tramo oscuro y sin demarcación, ubicado unos 800 metros al norte del cruce de El Tanque de La Fortuna, en dirección a Monterrey de San Carlos.

Producto del impacto, un motociclista de apellido Sevilla fue trasladado con múltiples lesiones y en condición crítica a la Clínica de La Fortuna, donde falleció pocos minutos después.

Mortal accidente en San Carlos

La colisión se registró a eso de las 6:30 p. m. El choque provocó que el carro se saliera de la vía y terminara incrustado entre unos pastizales. El vidrio frontal quedó completamente destrozado y el conductor del vehículo huyó del lugar, en apariencia caminando.

Cuando las autoridades llegaron, el carro permanecía con las luces encendidas, pero no había rastro del conductor.

Vecinos de la zona detallaron que en la recta donde ocurrió el accidente los conductores suelen realizar adelantamientos imprudentes y circular a altas velocidades.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial iniciaron las pesquisas para determinar las circunstancias del accidente y dar con el conductor que se dio a la fuga.

Hasta el pasado viernes 17 de octubre, Costa Rica contabilizaba 447 personas fallecidas, in situ, en accidentes de tránsito. Un promedio fatídico de 48 víctimas mortales por mes.

Si la tendencia se mantiene, el país podría cerrar el año con 577 muertos por atropellos, vuelcos o colisiones. Este sería el tercer año consecutivo por encima de las 500 víctimas mortales y el año más fatídico desde 1994, cuando el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) empezó a llevar estadísticas mensuales.

Las cifras podrían duplicarse si se consideran las personas que fallecen camino a un hospital o en el centro médico.