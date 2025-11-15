Sucesos

Conductor huye de accidente de tránsito donde murió un motociclista en San Carlos

El accidente se reportó la noche del viernes

Por Natalia Vargas y Edgar Chinchilla, corresponsal del GN
El conductor del vehículo involucrado en mortal accidente en San Carlos de dio a la fuga.
El conductor del vehículo involucrado en mortal accidente en San Carlos de dio a la fuga. (Edgar Chinchilla/Cortesía)







