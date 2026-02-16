Sucesos

Un fallecido y dos heridos tras colisión entre carro y autobús en San Carlos

Víctima de 29 años de apellido Miranda Granados falleció en el sitio tras choque entre carro y un autobús de turismo en la Ruta 4, en San Carlos

Por Édgar Chinchilla y Juan Fernando Lara Salas

Un hombre de 29 años murió y otras dos personas resultaron heridas la madrugada de este lunes tras una colisión entre un vehículo liviano y un autobús de turismo en la Ruta 4, en el sector de San Josecito de Cutris, en San Carlos (Alajuela).








