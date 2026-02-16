Un fallecido y dos heridos tras colisión entre carro y autobús en San Carlos

Un hombre de 29 años murió y otras dos personas resultaron heridas la madrugada de este lunes tras una colisión entre un vehículo liviano y un autobús de turismo en la Ruta 4, en el sector de San Josecito de Cutris, en San Carlos (Alajuela).

El accidente ocurrió a las 12:55 a. m., en un tramo recto y sin iluminación entre Muelle y El Tanque de La Fortuna.

Por razones que se mantienen bajo investigación, un vehículo modelo Geo Tracker colisionó contra un autobús de turismo que se dirigía hacia La Fortuna y que viajaba sin pasajeros.

Choque en San Carlos

El conductor del automóvil fue identificado como José de la Cruz Miranda Granados, de 29 años, quien falleció en el sitio.

En el mismo vehículo viajaban otros dos hombres, quienes fueron atendidos por personal de la Cruz Roja Costarricense y trasladados a un centro médico: uno en condición amarilla y otro en condición verde.

De forma preliminar, el oficial de tránsito Diego Chacón indicó que la colisión se habría producido tras un falso adelantamiento o una posible invasión de carril por parte de uno de los vehículos.

Sobre la víctima mortal trascendió que era vecino de Los Ángeles de La Fortuna, estaba casado y tenía una bebé.

Al lugar se desplazaron ambulancias de Cruz Roja de Pital, Ciudad Quesada y La Fortuna, así como unidades del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, debido al riesgo de incendio que presentó el vehículo liviano tras el impacto.

El conductor del autobús, de apellido Gallardo, no resultó herido. La prueba de alcoholemia practicada por la Policía de Tránsito de Costa Rica dio resultado negativo.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial realizaron el levantamiento del cuerpo y asumieron las diligencias para esclarecer las causas del accidente.