Trágico fin de semana en carretera: Seis personas fallecieron por choques y atropellos

Una pareja que viajaba en la motocicleta falleció este domingo, tras colisionar con un vehículo en Aguas Zarcas de San Carlos.

Entre la noche del 14 de febrero, día de San Valentín y las primeras horas de este domingo, seis personas perdieron la vida tras sufrir accidentes de tránsito.

Uno de los casos ocurrió este sábado en San Cristóbal de Monterrey, en el cantón de San Carlos, Alajuela cuando un hombre de 39 años falleció atropellado cuando intentaba cruzar la calle.

El hecho se registró a eso de las 11:50 p.m., 100 metros suroeste de la escuela de la comunidad, sobre la Ruta 4, en la entrada hacia Los Ángeles de La Fortuna, en un tramo caracterizado por una curva y escasa iluminación.

El conductor del pick up al parecer no pudo evitar el atropello de un hombre que intentó cruzar la vía en Monterrey de San Carlos. (Foto: Edgar Chinchi/Foto: Edgar Chinchilla)

El fallecido fue identificado como Haniel Enrique Angulo Sobalvarro, de nacionalidad nicaragüense. La víctima recibió un golpe de un vehículo Isuzu D-Max, conducido por un hombre de apellido Peraza.

Oficiales de la Policía de Tránsito practicaron la prueba de alcoholemia al conductor, cuyo resultado fue negativo.

Paramédicos de la Cruz Roja Costarricense atendieron la emergencia; sin embargo, declararon al peatón fallecido en el lugar.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), hicieron el levantamiento del cuerpo e iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias exactas en que se produjo el accidente.

Dos fallecidos en Aguas Zarcas

Horas más tarde, a eso de las 04:30 a. m., de este domingo, otro percance cobró la vida de dos personas en San José de Aguas Zarcas, también en el cantón de San Carlos.

La tragedia ocurrió sobre la Ruta 4, específicamente en el cruce de Altamira, en el sitio conocido como “Los Valientes”. Un vehículo liviano marca Toyota Echo, conducido por un hombre de apellido Alvarado, colisionó con una motocicleta Fórmula 125cc en la que viajaban dos jóvenes.

Producto del impacto, el motociclista, identificado como Randy Quirós Navarrete, de 22 años, falleció en el lugar. Su acompañante, una mujer de 20 años, cuya identidad se desconoce, fue trasladada en condición delicada al Hospital San Carlos, donde poco después se confirmó su deceso.

En el automóvil viajaban tres personas más, quienes fueron valoradas por paramédicos de la Cruz Roja y clasificadas en condición verde, es decir, fuera de peligro.

Unidades de la Cruz Roja de Pital, Aguas Zarcas y Río Cuarto se desplazaron para la atención de la emergencia.

En Belén de Nicoya, Guanacaste a eso de la 01:40 a. m., la Policía Judicial informó sobre el fallecimiento de un hombre de apellido Cortés y de 40 años, quien se movilizaba en motocicleta.

Al parecer, Cortés se habría salido de la vía al tomar una curva y chocó con un paredón; el hombre falleció en el lugar del accidente.

Otro fallecimiento ocurrió en San José de la Montaña, en Barva de Heredia, donde dos hombres quienes viajaban en motociclista sufrieron un accidente y cayeron a una zanja de aproximadamente cuatro metros de profundidad.

Cruzrojistas declararon sin vida en el sitio al acompañante del conductor, quien hasta el momento no ha sido identificado.

Por último, el caso más reciente se reportó la mañana de este domingo, sobre la ruta de Circunvalación, en la entrada a Escazú, donde se reporta una muchacha fallecida. Se presume que viajaba en una motocicleta que se estrelló contra un muro.