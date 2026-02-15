Sucesos

Trágico fin de semana en carretera: Seis personas fallecieron por choques y atropellos

Incidentes cobraron la vida de cinco motociclistas y un peatón en Alajuela, Guanacaste, Heredia y San José.

Por Christian Montero y Edgar Chinchilla
Diversos accidentes de tránsito cobraron la vida de al menos seis personas este fin de semana.
Una pareja que viajaba en la motocicleta falleció este domingo, tras colisionar con un vehículo en Aguas Zarcas de San Carlos. (Foto: Edgar Chinchi/Foto: Edgar Chinchilla)







