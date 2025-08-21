Sucesos

Un extraditable fue llevado a tribunal penal para diligencia relacionada con DEA

Jonathan Álvarez está en prisión preventiva desde junio y no está relacionado con el caso de extradición de Celso Gamboa y Edwin López ‘Pecho de Rata’

EscucharEscuchar
Por Irene Rodríguez

Jonathan Guillermo Álvarez Álfaro, quien figura en la lista de extraditables a Estados Unidos por narcotráfico, fue llevado la tarde de este miércoles a una diligencia en el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial en San José en la que habrían participado miembros de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ExtraditablesNarcotráficoJonathan Álvarez Álfaro
Irene Rodríguez

Irene Rodríguez

Periodista de Ciencia y Salud. Trabaja en La Nación desde 2009 y en periodismo desde 2004. Graduada de Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica, donde egresó de la maestría en Salud Pública. Premio Nacional de Periodismo Científico 2013-2014. Premio Health Systems Global 2018. Becada del Fondo Global de Periodismo en Salud 2021.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.