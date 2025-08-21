Un extraditable fue llevado a tribunal penal para diligencia relacionada con DEA

Jonathan Guillermo Álvarez Álfaro, quien figura en la lista de extraditables a Estados Unidos por narcotráfico, fue llevado la tarde de este miércoles a una diligencia en el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial en San José en la que habrían participado miembros de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

Álvarez fue trasladado desde el centro penal La Reforma, donde descuenta prisión preventiva desde finales de junio pasado.

Álvarez es requerido por razones que no tienen relación con la causa de Celso Gamboa Sánchez y de Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”. La DEA lo solicita por su aparente vinculación con organizaciones criminales como el Clan del Golfo, uno de los principales actores del narcotráfico en Colombia, y el Cartel de Sinaloa, en México.

Jonathan Guillermo Álvarez Alfaro, tercer extraditable de Costa Rica fue llevado a una diligencia donde habrían estado funcionarios de la DEA la tarde de este miércoles. (DEA/Informe de la DEA)

Desde antes de la solicitud de extradición, Álvarez permanece detenido en La Reforma por el llamado caso Venus, que se refiere a una estructura que, entre otras actividades, utilizaba una subasta ganadera en Pijije de Bagaces, Guanacaste, como fachada para legitimar fondos ilícitos.

En la diligencia de esta tarde las autoridades llevaron a otra persona vinculada al caso de Álvarez, cuya identidad no trascendió.