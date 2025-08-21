Un extraditable fue llevado a tribunal penal para diligencia relacionada con DEA

Jonathan Guillermo Álvarez Álfaro, quien figura en la lista de extraditables a Estados Unidos por narcotráfico, fue llevado la tarde de este miércoles a una diligencia en el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial en San José en la que habrían participado miembros de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).
Álvarez fue trasladado desde el centro penal La Reforma, donde descuenta prisión preventiva desde finales de junio pasado.
Álvarez es requerido por razones que no tienen relación con la causa de Celso Gamboa Sánchez y de Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”. La DEA lo solicita por su aparente vinculación con organizaciones criminales como el Clan del Golfo, uno de los principales actores del narcotráfico en Colombia, y el Cartel de Sinaloa, en México.
Desde antes de la solicitud de extradición, Álvarez permanece detenido en La Reforma por el llamado caso Venus, que se refiere a una estructura que, entre otras actividades, utilizaba una subasta ganadera en Pijije de Bagaces, Guanacaste, como fachada para legitimar fondos ilícitos.
En la diligencia de esta tarde las autoridades llevaron a otra persona vinculada al caso de Álvarez, cuya identidad no trascendió.
Periodista de Ciencia y Salud. Trabaja en La Nación desde 2009 y en periodismo desde 2004. Graduada de Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica, donde egresó de la maestría en Salud Pública. Premio Nacional de Periodismo Científico 2013-2014. Premio Health Systems Global 2018. Becada del Fondo Global de Periodismo en Salud 2021.
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.