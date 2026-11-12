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Sucesos

Tribunal rechaza recursos de apelación contra allanamientos del caso BCR-SAFI; Fiscalía podrá revisar prueba después de un año

En la causa figuran como imputados el exdiputado de la Unidad Social Cristiana (PUSC), Humberto Vargas Corrales, y su hijo Humberto Vargas Sotres

Vista del edificio principal del Banco de Costa Rica (BCR) en San José, con su logotipo destacado y cielo despejado.
La investigación del caso BCR-SAFI se originó en agosto del 2024. En diciembre del 2025 la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción ejecutó 16 allanamientos. Rafael Pacheco Granados
Natalia Vargas