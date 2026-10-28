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Economía

Este es el efecto inmediato para los inversionistas del fondo inmobiliario tras la venta del PEP a BCR SAFI

Subsidiaria del Banco de Costa Rica desembolsó $89,3 millones para adquirir el Parque Empresarial del Pacífico tras una orden regulatoria de Sugeval

BCR SAFI, subsidiaria del BCR, compró el Parque Empresarial del Pacífico (PEP) para el Fondo Inmobiliario No Diversificado.
BCR SAFI adquirió el inmueble, en febrero del 2020, en $70,8 millones para el Fondo Inmobiliario No Diversificado, y tuvo que comprarle la propiedad en $89,3 millones por orden de Sugeval.
Luis Enrique Brenes

Los indicadores del Fondo de Inversión Inmobiliario No Diversificado, administrado por BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (BCR SAFI), mostraron cambios inmediatos luego de que la subsidiaria del Banco de Costa Rica (BCR) comprara el Parque Empresarial del Pacífico (PEP) a los inversionistas del fondo por $89,36 millones.

Con la operación confirmada el martes, el PEP dejó de formar parte de dicho fondo y pasó a incorporarse a los activos de BCR SAFI. La subsidiaria del BCR adquirió el inmueble en febrero de 2020 por $70,8 millones para incluirlo en este fondo inmobiliario.

La Nación revisó este miércoles los indicadores del fondo de inversión, publicados a diario en el sitio web de BCR SAFI. Los datos ya evidencian efectos inmediatos tras la venta del PEP a la subsidiaria del BCR.