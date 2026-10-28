Este es el efecto inmediato para los inversionistas del fondo inmobiliario tras la venta del PEP a BCR SAFI

Los indicadores del Fondo de Inversión Inmobiliario No Diversificado, administrado por BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (BCR SAFI), mostraron cambios inmediatos luego de que la subsidiaria del Banco de Costa Rica (BCR) comprara el Parque Empresarial del Pacífico (PEP) a los inversionistas del fondo por $89,36 millones.
Con la operación confirmada el martes, el PEP dejó de formar parte de dicho fondo y pasó a incorporarse a los activos de BCR SAFI. La subsidiaria del BCR adquirió el inmueble en febrero de 2020 por $70,8 millones para incluirlo en este fondo inmobiliario.
La Nación revisó este miércoles los indicadores del fondo de inversión, publicados a diario en el sitio web de BCR SAFI. Los datos ya evidencian efectos inmediatos tras la venta del PEP a la subsidiaria del BCR.
El activo neto, que corresponde a la diferencia entre los activos y los pasivos de una entidad, pasó de $253,87 millones el 26 de octubre a $307,22 millones el 27 de ese mes, lo que representa un aumento de $53,35 millones.
El rendimiento de los últimos 12 meses aumentó del 4,60% el lunes al 26,46% el miércoles. Por su parte, los rendimientos líquido y de valor de mercado del último año no mostraron cambios tras la venta del PEP.
En tanto, el valor en libros de las participaciones del fondo aumentó de $1.008 el 26 de octubre a $1.221 el martes. No obstante, el precio de mercado de esas participaciones se mantuvo en $600.
Por otro lado, con la salida del PEP del portafolio del fondo, los activos totales se redujeron de $379,93 millones a $345,85 millones, es decir, disminuyeron $34,08 millones respecto al día previo al anuncio de la adquisición.
De acuerdo con el tercer informe trimestral del Fondo de Inversión Inmobiliario de BCR SAFI, a finales de setiembre el fondo contaba con 1.492 inversionistas y 251.852 participaciones, además de una ocupación del 42,29%.
Los estados financieros del primer semestre de 2026 muestran que el fondo obtuvo ganancias por $1,94 millones, en contraste con las pérdidas de $57.320 registradas en el mismo periodo del año anterior.
En los resultados del primer semestre, la SAFI reportó que el PEP registraba una minusvalía de $48,82 millones. El inmueble se adquirió por $70,8 millones, recibió inversiones por $2,2 millones en mejoras y tenía un valor de $24,24 millones en ese momento.
De los $89,36 millones pagados por la SAFI, $87,05 millones corresponden a recursos reconocidos a favor del fondo de inversión. Esa suma contempla el valor asociado a la salida del inmueble, los costos financieros y otros rubros. Los $2,31 millones restantes corresponden a gastos legales relacionados con la escritura de traslado de la propiedad.
La Nación consultó a BCR SAFI este miércoles sobre el destino de los recursos que recibió el fondo de inversión inmobiliario por la venta del PEP. Al cierre de esta nota, la entidad no había respondido.