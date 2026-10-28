Este es el efecto inmediato para los inversionistas del fondo inmobiliario tras la venta del PEP a BCR SAFI

Los indicadores del Fondo de Inversión Inmobiliario No Diversificado, administrado por BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (BCR SAFI), mostraron cambios inmediatos luego de que la subsidiaria del Banco de Costa Rica (BCR) comprara el Parque Empresarial del Pacífico (PEP) a los inversionistas del fondo por $89,36 millones.

Con la operación confirmada el martes, el PEP dejó de formar parte de dicho fondo y pasó a incorporarse a los activos de BCR SAFI. La subsidiaria del BCR adquirió el inmueble en febrero de 2020 por $70,8 millones para incluirlo en este fondo inmobiliario.

La Nación revisó este miércoles los indicadores del fondo de inversión, publicados a diario en el sitio web de BCR SAFI. Los datos ya evidencian efectos inmediatos tras la venta del PEP a la subsidiaria del BCR.

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