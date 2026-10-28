BCR SAFI adquiere Parque Empresarial del Pacífico: pagó $89,3 millones a sus inversionistas

BCR SAFI, subsidiaria del Banco de Costa Rica (BCR), informó este martes 27 de octubre que compró el Parque Empresarial del Pacífico (PEP) a sus inversionistas por un monto de $89,36 millones .

La información se confirmó en un hecho relevante publicado por BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (BCR SAFI).

La empresa del BCR adquirió el inmueble, en febrero del 2020, en $70,8 millones para el Fondo Inmobiliario No Diversificado. Sin embargo, con la operación confirmada este martes, el PEP deja de formar parte de dicho fondo y pasa a incorporarse a los activos de BCR SAFI.

Según el hecho relevante de la SAFI, del monto total, $87,05 millones corresponden a recursos reconocidos a favor del fondo de inversión, suma que contempla el valor asociado a la salida del inmueble, los costos financieros y otros rubros. Los $2,31 millones restantes corresponden a gastos legales relacionados con la escritura de traslado de la propiedad.

<p><a href="https://drive.google.com/file/d/1bIorfZ6yWsdtWEKyVjbdaUjNBBJXTu9Y/preview">Click para ver el PDF</a></p> DESCARGAR PDF

En un comunicado de la subsidiaria se informó que con la acción se cumplió con la orden administrativa dada por la Superintendencia General de Valores (Sugeval) en octubre de 2024.

“Con la ejecución de esta operación, BCR SAFI cumple con las acciones previstas en el Plan de Normalización dirigidas al restablecimiento de la situación funcional y financiera del Fondo previa a la adquisición del Parque Empresarial del Pacífico , conforme a lo ordenado en la resolución SGV-R-179-2024”, añadió la SAFI en el hecho relevante.

La atención de la resolución SGV R-179-2024 se realiza bajo protesta, conforme al deber de obediencia y con plena reserva de derechos, sin que constituya aceptación, convalidación o reconocimiento de la legalidad de los actos administrativos impugnados, ni renuncia a las acciones administrativas o judiciales en curso o que legalmente correspondan. — Hecho relevante de BCR SAFI, 27 de octubre de 2026

La Sugeval indicó en un comunicado de prensa que, en atención a su mandato legal y en el mejor interés de los inversionistas del fondo citado, fiscalizó el cumplimiento de la orden y del plan de acción aprobado por las Juntas Directivas de la SAFI y del BCR, así como la atención de las acciones administrativas y judiciales que han surgido alrededor de dicha resolución.

“En adelante, dará seguimiento a la ejecución completa del plan de acción y velará porque se brinde a los inversionistas la máxima información posible relativa a la ejecución del plan indicado”, cita el comunicado de la Sugeval emitido este martes.

El PEP, ubicado en Esparza, Puntarenas, cuenta con 540.400 metros cuadrados. (Oscar Rodríguez/Oscar Rodríguez)

Orden de la Sugeval detonó la adquisición

En febrero de 2020, BCR SAFI compró el complejo de bodegas por un monto total de $70,8 millones. Los inversionistas del Fondo Inmobiliario No Diversificado cuestionaron la adquisición de este inmueble porque alegaban un supuesto sobreprecio y que la compra financiada del PEP estaría relacionada con caída de los rendimientos.

En octubre de 2024, la Sugeval emitió el informe SGV-R-179-2024 en el cual ordenó a BCR SAFI y al BCR la presentación de un plan de acción orientado a la normalización del fondo de inversión. Dentro de las acciones dispuestas se estableció la salida del PEP del patrimonio del fondo.

El BCR y su sociedad se opusieron a la orden primero en la vía administrativa y luego en la judicial. Sin embargo, sus argumentos fueron rechazados.

En agosto de 2026, la adquisición del Parque Empresarial del Pacífico por parte de BCR SAFI fue aprobada por la Junta Directiva General del BCR, por la Asamblea de Accionistas de BCR SAFI y por la Junta Directiva de dicha sociedad

“En dichos acuerdos se dejó constancia de que la actuación se realiza bajo protesta y conforme al deber de obediencia , artículos 108 y 109 de la Ley General de la Administración Pública, con descargo de responsabilidades de los miembros de la Junta Directiva de BCR SAFI, sin aceptación de responsabilidad, sin convalidación de los actos impugnados y sin renuncia a las acciones en curso”, dice el hecho relevante emitido por BCR SAFI este 27 de octubre.

Finalmente, BCR SAFI materializó la adquisición del PEP al fondo de inversión.