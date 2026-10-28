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Economía

BCR SAFI adquiere Parque Empresarial del Pacífico: pagó $89,3 millones a sus inversionistas

BCR SAFI desembolsó $89,3 millones para adquirir el Parque Empresarial del Pacífico tras una orden regulatoria de Sugeval.

BCR SAFI, subsidiaria del BCR, compró el Parque Empresarial del Pacífico (PEP) para el Fondo Inmobiliario No Diversificado.
BCR SAFI, subsidiaria del BCR, compró el Parque Empresarial del Pacífico (PEP) para el Fondo Inmobiliario No Diversificado en 2020 en $70 millones. Por orden judicial y de Sugeval adquirió la propiedad en $89,3 millones.

Óscar Rodríguez y Mónica Cerdas Gómez

BCR SAFI, subsidiaria del Banco de Costa Rica (BCR), informó este martes 27 de octubre que compró el Parque Empresarial del Pacífico (PEP) a sus inversionistas por un monto de $89,36 millones.

La información se confirmó en un hecho relevante publicado por BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (BCR SAFI).

La empresa del BCR adquirió el inmueble, en febrero del 2020, en $70,8 millones para el Fondo Inmobiliario No Diversificado. Sin embargo, con la operación confirmada este martes, el PEP deja de formar parte de dicho fondo y pasa a incorporarse a los activos de BCR SAFI.