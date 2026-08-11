Tribunal ordena libertad inmediata de juez vinculado con caso Madre Patria y 16 sospechosos más

Luis Alberto Venegas Marín es uno de los imputados en el caso Madre Patria. En entrevista con La Nación insistió en su inocencia.

El Tribunal de Apelación ordenó la libertad de 17 imputados en el Caso Madre Patria, en el que se investiga a una presunta red de criminalidad dedicada al fraude registral y la legitimación de capitales.

En la lista de nombres figura el exjuez Luis Alberto Venegas Marín y también los presuntos cabecillas de esta estructura, dos ciudadanos españoles de apellidos León Muñoz y Gómez González que se habrían hecho pasar como empresarios de bienes raíces en Costa Rica y de esa forma, al parecer, encubrían al grupo.

A estas personas el Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de San José les ordenó la captura inmediata y el regreso a prisión el pasado 27 de julio. Entonces el Ministerio Público solicitó prorrogar la medida, pero este martes los jueces Ana Isabel Solís, Gustavo Guillén y Manuel Gómez Delgado rechazaron dicha solicitud.

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