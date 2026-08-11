Tribunal ordena libertad inmediata de juez vinculado con caso Madre Patria y 16 sospechosos más

El Tribunal de Apelación ordenó la libertad de 17 imputados en el Caso Madre Patria, en el que se investiga a una presunta red de criminalidad dedicada al fraude registral y la legitimación de capitales.
En la lista de nombres figura el exjuez Luis Alberto Venegas Marín y también los presuntos cabecillas de esta estructura, dos ciudadanos españoles de apellidos León Muñoz y Gómez González que se habrían hecho pasar como empresarios de bienes raíces en Costa Rica y de esa forma, al parecer, encubrían al grupo.
A estas personas el Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de San José les ordenó la captura inmediata y el regreso a prisión el pasado 27 de julio. Entonces el Ministerio Público solicitó prorrogar la medida, pero este martes los jueces Ana Isabel Solís, Gustavo Guillén y Manuel Gómez Delgado rechazaron dicha solicitud.
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