Sucesos

Tribunal define futuro de conductor que mató a otro tras choque en Cartago

Los hechos se remontan al pasado 12 de mayo, cuando un pleito entre dos conductores tras una colisión en la Lima terminó con uno de ellos muerto

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Por Sebastián Sánchez
La discusión en carretera terminó con un hombre fallecido
La discusión en carretera terminó con un hombre fallecido. (Cortesía/Cortesía)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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