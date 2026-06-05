Tribunal define futuro de conductor que mató a otro tras choque en Cartago

La discusión en carretera terminó con un hombre fallecido.

El Tribunal de Flagrancia de Cartago ordenó la apertura de juicio contra un hombre de apellidos Mora Cubero, de 23 años, como sospechoso del homicidio de Francisco Javier Granados López.

El Poder Judicial confirmó que la apertura del debate será el próximo 6 de julio a las 5:30 p. m. El imputado será asistido por la defensora privada Maruxinia Marín Mata.

Los hechos se remontan al pasado 12 de mayo, cuando un pleito entre dos conductores tras una colisión en la Lima, en las cercanías del Cementerio General de Cartago.

Disputa entre conductores termina en homicidio en Cartago

La disputa comenzó poco antes de las 7 a. m., luego de que los hombres chocaran sus vehículos. En apariencia, el carro de Granados golpeó la parte trasera del pick-up que conducía Mora.

El homicidio quedó captado en una cámara de seguridad y las imágenes muestran a Mora grabando la situación con su celular; sin embargo, en determinado momento, Granados descendió de su vehículo con el mango de una pala en su mano derecha, según confirmaron fuentes policiales.

Al verlo caminar hacia su carro, mientras agitaba el objeto de forma violenta, Mora dejó de grabar y sacó un arma de fuego de su automotor. Primero apuntó la pistola hacia el suelo y, posteriormente, encañonó a Granados cuando este continuó acercándose.

Mora dio unos pasos hacia atrás hasta que disparó una sola vez en la pierna. Granados falleció en el sitio debido a la pérdida de sangre, según confirmó la Cruz Roja.

El caso se tramita bajo el expediente 26-002021-0058-PE.

Colaboró la corresponsal Keyna Calderón.