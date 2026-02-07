Tres personas murieron y varias resultan heridas en accidentes de tránsito esta madrugada

Personal de la Cruz Roja Costarricense atendió múltiples emergencias por accidentes de tránsito durante la madrugada de este 7 de febrero en diferentes puntos del país (imagen ilustativa).

Al menos tres personas fallecieron y varias más resultaron gravemente heridas en una serie de accidentes de tránsito ocurridos durante la madrugada de este sábado 7 de febrero en distintas zonas del país, según reportes de la Cruz Roja Costarricense.

El primer incidente se registró a la 1:13 a. m. en el kilómetro 30 de la ruta 27, en Turrúcares de Alajuela, donde se reportó una colisión entre un tráiler y una motocicleta.

Dos personas que viajaban en la motocicleta sufrieron politraumatismos y quemaduras de segundo grado, por lo que fueron trasladadas en condición crítica al Hospital San Rafael de Alajuela. En la atención participaron dos unidades de soporte avanzado.

Minutos después, a las 2:03 a. m., se informó de un vuelco de un vehículo liviano en Nicoya, Guanacaste. En el lugar fue ubicado un único ocupante sin signos vitales, quien fue declarado fallecido en la escena por personal de soporte básico.

A las 3:05 a. m., se atendió otra colisión entre un automóvil y una motocicleta en Santa Cruz de Guanacaste, específicamente en el sector de Tempate.

El motociclista sufrió una amputación en un miembro inferior y fue trasladado en condición crítica a la clínica local, bajo atención de unidades de soporte básico.

Más adelante, a las 4:41 a. m., la Cruz Roja recibió el reporte de una colisión entre un vehículo y una bicicleta en el distrito de Rita, en Pococí de Limón. En este caso, el ciclista fue hallado sin signos vitales en el sitio.

A las 5:20 a. m., se registró el vuelco de un camión en el sector de Bahía Ballena, en Dominical de Osa, Puntarenas. El vehículo cayó a un guindo de aproximadamente cuatro metros.

Dos ocupantes fueron atendidos y trasladados al Hospital Tomás Casas: uno en condición urgente y otro estable.

Finalmente, a las 6:12 a. m., se reportó una colisión de un vehículo liviano contra una estructura fija en San Sebastián centro, en San José. En el lugar fue atendido un único ocupante, quien fue declarado sin signos vitales pese a la intervención de una unidad de rescate y una unidad de soporte avanzado.