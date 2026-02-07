Sucesos

Tres personas murieron y varias resultan heridas en accidentes de tránsito esta madrugada

Colisiones, vuelcos y atropellos en Alajuela, Guanacaste, Limón, Puntarenas y San José, según reportes de la Cruz Roja

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
Accidente
Personal de la Cruz Roja Costarricense atendió múltiples emergencias por accidentes de tránsito durante la madrugada de este 7 de febrero en diferentes puntos del país (imagen ilustativa). (Edgar Chinchilla/Suministrada)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Accidentes de tránsitoMuertes en carreteraCruz Roja Costarricense
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.