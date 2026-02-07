Mujer muere atropellada por ambulancia privada

Agentes del Organismo de Investigación Judicial realizaron el levantamiento del cuerpo de una mujer que murió tras ser atropellada por una ambulancia privada (a la izquierda) en la ruta 32, en Guápiles, Pococí.

Una mujer falleció la noche del viernes tras ser atropellada por una ambulancia privada en la ruta 32, a la altura de Guácimo, en el cantón de Pococí, en Limón, informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El incidente fue reportado a las autoridades alrededor de las 8:46 p. m., cuando se alertó sobre un atropello ocurrido sobre esa vía nacional. Al llegar al sitio, los cuerpos de emergencia confirmaron que la víctima no presentaba signos vitales.

De acuerdo con el informe preliminar, la fallecida es una mujer de 30 años, de apellido Argueta, quien en apariencia intentaba cruzar la carretera cuando fue impactada por una ambulancia privada que transitaba por el lugar.

Agentes judiciales se presentaron en el sitio para realizar el levantamiento del cuerpo, el cual fue remitido a la Medicatura Forense para la respectiva autopsia y para determinar con exactitud las circunstancias del fallecimiento.

El caso quedó bajo investigación del OIJ para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y establecer eventuales responsabilidades.