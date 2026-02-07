Sucesos

Mujer muere atropellada por ambulancia privada

Una mujer de 30 años de apellido Argueta, falleció en el sitio tras ser impactada cuando intentaba cruzar la carretera

Por Juan Fernando Lara Salas
Agentes del Organismo de Investigación Judicial realizaron el levantamiento del cuerpo de una mujer que murió tras ser atropellada por una ambulancia privada (a la izquierda) en la ruta 32, en Guápiles, Pococí.
Agentes del Organismo de Investigación Judicial realizaron el levantamiento del cuerpo de una mujer que murió tras ser atropellada por una ambulancia privada (a la izquierda) en la ruta 32, en Guápiles, Pococí. (Reiner Montero/Cortesía)







Atropello ruta 32Accidente de tránsitoAmbulancia privadaGuácimo
Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

