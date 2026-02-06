Joven de 18 años, quien viajaba como acompañante en motocicleta, muere arrollada por vagoneta tras choque

Una mujer de 18 años, que viajaba como acompañante en una motocicleta, murió la tarde de este viernes tras colisionar con una vagoneta en el sector de Ochomogo, en sentido San José-Cartago.

Según la información preliminar, la motocicleta colisionó contra el vehículo pesado. Al llegar al sitio, los cruzrojistas determinaron que la mujer ya había fallecido.

Según Reyner Chacón, subjefe de Tránsito en Cartago, la mujer fue arrollado por la parte trasera de la vagoneta. El vehículo pesado tenía todos los documentos al día y el conductor dio negativo a la prueba de alcoholemia.

En apariencia, la motocicleta era conducida por el padre de la mujer fallecida, quien únicamente presentó un golpe en una pierna.

De acuerdo con información policial, se manejan dos versiones del accidente: el motorizado indicó que el camión lo fue “encerrando” hasta pegar con un muro; mientras que el conductor del vehículo pesado señaló que la motocicleta le intentó adelantar por la derecha.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizó el levantamiento del cuerpo y lo remitió a la Morgue Judicial.