Ciclista muere luego de ser embestido por un vehículo

Los hechos ocurrieron en Sarapiquí, provincia de Heredia

Por Sebastián Sánchez y Reiner Montero
Un ciclista murió en Heredia tras ser atropellado por un vehículo.
Un ciclista murió tras ser atropellado por un vehículo en Sarapiquí, Heredia. (Reiner Montero/Reiner Montero)







