Ciclista muere luego de ser embestido por un vehículo

Un ciclista murió la noche de este jueves después de ser arrollado por un vehículo en Sarapiquí, Heredia.

El reporte ingresó a la Cruz Roja cerca de las 7 p. m. De forma preliminar, se informó de que el ciclista transitaba por una recta de aproximadamente tres kilómetros cuando, por causas que se investigan, fue impactado por un vehículo.

Al sitio se desplazó una unidad de la Cruz Roja de Puerto Viejo de Sarapiquí, cuyos paramédicos confirmaron el fallecimiento del ciclista, quien presentaba lesiones severas en todo su cuerpo.

La escena quedó a cargo de oficiales de la Fuerza Pública, y será el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) el encargado de levantar el cuerpo y remitirlo a la Morgue Judicial.

De momento, el paso por la zona se encuentra cerrado.