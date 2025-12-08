Tres homicidios en menos de 12 horas marcaron fin del domingo e inicio de este lunes

Cruz Roja atendió tres emergencias mortales entre domingo y madrugada del lunes, en hechos violentos ocurridos en Parrita, Upala y Goicoechea (imagen ilustrativa). Fotografía:

Tres hombres murieron de forma violenta entre la noche de este domingo y la madrugada de este lunes, en hechos ocurridos en Parrita, Upala y Goicoechea, según confirmó la Cruz Roja Costarricense, cuyos paramédicos atendieron las tres escenas.

A las 6:28 p. m., una unidad básica de la Cruz Roja respondió a una alerta en Parrita, Puntarenas. Al llegar, los socorristas encontraron a un hombre adulto con múltiples impactos de bala, sin signos vitales. La muerte se declaró en el sitio sin que trascendieran detalles sobre las circunstancias del ataque.

Siete minutos antes, a las 6:21 p. m., otra unidad de soporte básico fue enviada a Cuatro Bocas de Aguas Claras, Upala.

Según la Cruz Roja, se trataba de un asalto a vivienda que dejó como saldo a un hombre muerto por un disparo en el cuello. En el mismo incidente, otro hombre resultó gravemente herido y fue trasladado de emergencia al Hospital de Alajuela.

Ya en la madrugada de este lunes, a la 1:37 a. m., una unidad avanzada de CRuz Roja atendió un caso en Guadalupe en Goicoechea, donde un hombre adulto fue agredido con un objeto en la cabeza. Los socorristas confirmaron su fallecimiento en el lugar.

Los tres casos quedaron ahora en manos del Organismo de Investigación Judicial, que indagará las circunstancias y posibles móviles de cada hecho.