Tres homicidios en menos de 12 horas marcaron fin del domingo e inicio de este lunes

Las víctimas murieron por balazos o golpes en la cabeza en hechos registrados en Parrita, Upala y Goicoechea

Por Juan Fernando Lara Salas
Choque triple ruta 32
Cruz Roja atendió tres emergencias mortales entre domingo y madrugada del lunes, en hechos violentos ocurridos en Parrita, Upala y Goicoechea (imagen ilustrativa). Fotografía: (Cruz Roja Costarricense/Cruz Roja Costarricense)







