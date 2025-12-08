Sucesos

Hombre apareció muerto en vehículo frente a Hospital Max Peralta en Cartago

Cuerpo presentaba múltiples impactos de bala y estaba dentro de un vehículo frente al hospital Max Peralta en Cartago

Por Juan Fernando Lara Salas y Keyna Calderón
Oficiales de Fuerza Pública custodiaron el hallazgo de un hombre baleado dentro de un vehículo frente a Emergencias del hospital Max Peralta, en Cartago, la noche de este domingo. Fotografía:
Oficiales de Fuerza Pública custodiaron el hallazgo de un hombre baleado dentro de un vehículo frente a Emergencias del hospital Max Peralta, en Cartago, la noche de este domingo. Fotografía: (Keyna Calderón/Cortesía)







