Hombre apareció muerto en vehículo frente a Hospital Max Peralta en Cartago

Oficiales de Fuerza Pública custodiaron el hallazgo de un hombre baleado dentro de un vehículo frente a Emergencias del hospital Max Peralta, en Cartago, la noche de este domingo. Fotografía:

Un hombre fue hallado sin vida dentro de un vehículo en la entrada del servicio de Emergencias del Hospital Max Peralta de Cartago la noche de este domingo.

El aviso movilizó a oficiales de la Fuerza Pública y a agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) al sitio alrededor de las 10 p. m.

Según información preliminar, el cuerpo estaba en el asiento del acompañante, dentro de un automóvil negro estacionado sobre la vía pública.

El cuerpo presentaba múltiples impactos de bala cuando llegaron las autoridades. Por ahora, no se cuenta con datos sobre su identidad, edad o el lugar donde ocurrió el ataque.

El parabrisas del vehículo mostraba al menos un impacto de arma de fuego visible desde el exterior.

Como parte del trabajo de recolección de evidencia y el levantamiento del cuerpo, la calle frente a Emergencias permaneció cerrada mientras los agentes judiciales procesaban la escena. El caso quedó bajo investigación del OIJ.