Sucesos

Trasladan vía aérea en condición crítica a niño de 9 años tras sufrir lesión en la cabeza en San Carlos

Bomberos espera al menor en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (AIJS). Esto es lo que se sabe.

Por Yucsiany Salazar
Personal del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica brindó apoyo al vuelo ambulancia que trasladó a un menor de dos años en condición crítica desde Playa Naranjo al Hospital Nacional de Niños.
Un menor de 9 años sufrió un accidente en San Carlos. (Bomberos de Costa Rica/Cortesía)







AccidenteSan CarlosBomberos
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

