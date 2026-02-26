Trasladan vía aérea en condición crítica a niño de 9 años tras sufrir lesión en la cabeza en San Carlos

El Cuerpo de Bomberos se dirige hacia el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (AIJS) para recibir y trasladar de urgencia a un menor de 9 años, quien sufrió un grave accidente en San Carlos.

De acuerdo con la información preliminar confirmada por las autoridades, el niño es trasladado por vía aérea hasta la terminal de Alajuela. Allí, una unidad de Bomberos aguarda para movilizarlo de inmediato hacia el Hospital Nacional de Niños (HNN), donde recibirá atención especializada.

El menor se encuentra en condición crítica debido a una lesión severa en la cabeza y viaja intubado. Por el momento, se desconocen los detalles del accidente.

Noticia en desarrollo.