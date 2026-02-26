El País

¿Están los hospitales de Costa Rica preparados para emergencias masivas? Así es el simulacro en el Hospital de Niños

Ante el aumento eventos violentos en Costa Rica como los tiroteos, en el Hospital Nacional de Niños se realiza un simulacro de una emergencia masiva para evaluar la respuesta médica.

Por Yucsiany Salazar
El Hospital Nacional de Niños en conjunto con el Hospital Carlos Sáenz Herrera realizan un simulacro de emergencia masiva este jueves 26 de febrero.
La actividad busca evaluar la capacidad de respuesta ante un flujo masivo de víctimas por eventos violentos. (Alonso Tenorio /Alonso Tenorio)







Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

