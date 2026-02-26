¿Están los hospitales de Costa Rica preparados para emergencias masivas? Así es el simulacro en el Hospital de Niños

La actividad busca evaluar la capacidad de respuesta ante un flujo masivo de víctimas por eventos violentos.

Con el objetivo de verificar si los centros médicos en Costa Rica están preparados para atender una emergencia masiva de carácter traumático, este jueves 26 de febrero se realiza un simulacro de múltiples víctimas en las inmediaciones del Hospital Nacional de Niños (HNN).

La actividad inició a las 7:00 a. m. en las afueras del auditorio Roberto Ortiz Brenes, frente al servicio de Emergencias. Implicó cierre de vías cercanas, pero a las 8:30 a.m. quedaron habilitadas tras el fin del simulacro.

En el ejercicio participa la Unidad de Trauma y Emergencias Quirúrgicas del hospital Carlos Sáenz Herrera y paramédicos de la Cruz Roja Costarricense.

La evaluación está a cargo del Centro de Atención de Emergencias y Desastres (CAED), adscrito a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Simulacro en Hospital Nacional de Niños

Marco Vargas Salas, coordinador de la Unidad de Trauma del HNN, explicó que la actividad es vital para fortalecer la respuesta ante eventos adversos que hoy se presentan con regularidad en el país, como los tiroteos.

“El problema no es que vaya a suceder, sino cómo estoy preparado yo para enfrentarlo. Por eso la seguridad social hoy está trabajando fuertemente en robustecer nuestra oferta para los chicos, chicas y la población en general de Costa Rica”, detalló Vargas.

Personal médico simula el ingreso de un paciente pediátrico crítico durante el ejercicio realizado este jueves 26 de febrero. (Alonso Tenorio /Alonso Tenorio)

Durante el ejercicio, el personal simula la llegada de ambulancias con pacientes heridos, quienes son trasladados al interior del centro médico bajo protocolos de atención prehospitalaria. Posteriormente, se revisarán los puntos críticos detectados para mejorar la capacidad de respuesta real.

Contexto crítico: violencia al alza

En lo que va del 2026, Costa Rica registra más de 112 homicidios, según el último informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). De esos casos, 86 se realizaron con arma de fuego.

En ese contexto, el simulacro cobra relevancia ante una estadística alarmante: en los últimos cuatro años, la cifra de menores atendidos por heridas de bala en servicios de emergencias creció un 82%.

Los resultados de esta jornada permitirán corregir fallas logísticas antes de que ocurra una emergencia real. (Alonso Tenorio /Alonso Tenorio)

Según datos de la CCSS, entre 2021 y 2024 un total de 438 menores de edad ingresaron a salas de urgencias por proyectiles de armas de fuego. Mientras que en 2021 se registraron 79 casos, para 2024 la cifra ascendió a 144, lo que equivale a un herido cada 2,5 días.

La tendencia se mantuvo crítica en el 2025: la institución contabilizó 86 casos entre enero y setiembre, igualando prácticamente la estadística total de 2022.