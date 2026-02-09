Hospital de Niños presenta graves riesgos en tuberías y sistema eléctrico que ponen en riesgo a pacientes

El edificio original del Hospital Nacional de Niños tiene más de 60 años y presenta problemas desde 1997. Foto:

El paso del tiempo y años de realizar trabajos de mantenimiento únicamente paliativos han ocasionado problemas graves en las estructuras del edificio de hospitalización del Hospital Nacional de Niños (HNN).

Graves problemas en las tuberías han provocado fugas y filtraciones que desembocaron en inundaciones en servicios como Nutrición y Archivo y amenazan algunos quirófanos de dicho edificio, cuya construcción data de 1962.

“Si un diabético no toma su tratamiento, empeora; eso nos ha pasado con nuestro edificio”, fue una de las metáforas utilizadas por Carlos Jiménez Herrera, director del HNN, la mañana de este jueves al exponer la situación actual del centro médico ante la Junta Directiva de la CCSS.

A esto se le une que el centro médico pediátrico fue construido en un terreno fangoso y hay una quebrada que pasa debajo del jardín. Los primeros reportes de problemas datan de 1997.

“Tenemos un cúmulo de daños estructurales e inundaciones en zonas como Nutrición, Archivo, la bodega de Farmacia, cerca del TAC. Tenemos 14 órdenes sanitarias. Ayer (miércoles para el lector) estuvo el Ministerio de Salud y sé que viene nueva orden sanitaria”, recalcó Jiménez.

Estos son parte de los daños en las tuberías del Hospital Nacional de Niños. Foto: (Presentación CCSS/Captura de pantalla)

El pediatra comparó las tuberías con las arterias cuando tienen arteriosclerosis, el endurecimiento y engrosamiento de las arterias . Esto estrecha las paredes y reduce el flujo de sangre, lo que aumenta el riesgo de infartos o de accidentes cerebrovasculares (popularmente llamados “derrames cerebrales”). En el caso de las tuberías, esta “enfermedad” provocaría fugas y filtraciones de agua que llevarían a inundaciones.

“Este año, hubo un ingreso de aguas negras a la bodega de refrigeración, almacenamiento y distribución de Nutrición. Por dicha pudimos trasladar la mayor parte de productos. Es como la arteriosclerosis, el agua va a buscar por dónde salir”, ejemplificó el jerarca.

Como resultado, las infiltraciones hacen que se pulverice el material de construcción.

“El edificio ha superado ampliamente su vida útil, el colapso funcional es progresivo. Las intervenciones han sido paliativas y no han detenido el deterioro estructural y sanitario. No puede seguir funcionando indefinidamente sin poner en riesgo la integridad de las personas que están ahí”, expuso el médico.

Jorge Granados Soto, gerente de infraestructura de la institución, confirmó la situación. A su juicio, uno de los mayores problemas es que los servicios que se brindan en esos lugares no son fácilmente reubicables para intervenirlos, y de todas formas no se podría.

“¿Qué se hace con los niños? ¿A dónde los mandamos? No se trata de oficinas para alquilar un lugar y que estén ahí por mientras", se preguntó Granados.

“Lo ideal sería la demolición y la construcción de un nuevo edificio. No es un problema puntual fácilmente asumible, es la suma de varias cosas. Puedo arreglar la parte estructural, pero para eso voy a tener que tocar el sistema eléctrico y el de tuberías, que ya están obsoletos”, insistió.

Ante lo cual, Jiménez agregó: “Esto afecta directamente la vida y la salud de los usuarios y la continuidad de los servicios de salud. Afecta el interés superior del niño”.

El paso del tiempo hizo que las tuberías no resistan la cantidad de agua y que esta se filtre. (Presentación CCSS/Captura de pantalla)

Otros problemas

Los problemas de infraestructura no son los únicos que enfrenta el hospital pediátrico. Tampoco hay de capacidad instalada y de profesionales.

Jiménez manifestó que los quirófanos se construyeron teniendo en mente las subespecialidades de hace décadas, que eran siete, Ahora hay 14 con procedimientos cada vez más complejos. Y esa falta de capacidad instalada ocasiona un aumento en las listas de espera.

Ortopedia es la especialidad de mayor demanda y no da abasto por la falta de espacio. El director indicó que hay 1.400 pacientes en lista de espera.

Otras cirugías de mayor complejidad, como las cardiacas, requieren de mucho tiempo, por lo que pueden ocupar el quirófano por ocho o diez horas, o a veces más. Esto tiene a 73 menores a la espera de una cirugía. y a esto se le suma la falta de personal.

“No tenemos ni cirujanos, ni cardiólogos, ni anestesiólogos, ni perfusionistas (personal que opera una máquina vital en cirugías cardiacas) en la cantidad necesaria. El año pasado no pudimos operar durante 70 días porque no había camas o porque no había un anestesiólogo o porque uno de los dos cirujanos cardiovasculares estaba de vacaciones”, expresó.

A lo largo de los años se han hecho reparaciones en las tuberías, pero no las suficientes. Foto: (Presentación CCSS/Captura de pantalla)

En búsqueda de soluciones

Mónica Taylor Hernández, presidenta ejecutiva de la CCSS, dijo sentirse consternada y pidió una visita al lugar. Además, solicitó acelerar las acciones necesarias.

“Estoy consternada. Esta es una población muy sensible. Son nuestros niños. En 29 años la institución no ha logrado responder. Dios es muy grande y no ha pasado nada más. Hemos hecho lo que siempre se critica: poner una curita, poner un parche. Aquí ya no cabe una curita más”, sentenció.

Una de las propuestas es trasladar los servicios de hospitalización a la nueva Torre de Cuidados Críticos que está por construirse, pero se requerirían cambios en la conceptualización del proyecto.

Por ello, la Junta Directiva acordó declarar de interés público e institucional el desarrollo del Proyecto Integral de la Torre de Cuidados Críticos y las Torres de Hospitalización del HNN.

Los directivos también acordaron instruir a la Gerencia de Infraestructura para que informe, de forma inmediata, a la Junta de Adquisiciones los motivos por los cuales se declaró de interés público y proceder en ese sentido.

Asimismo, en un mes la Gerencia Financiera deberá presentar un plan de financiamiento para atender el problema.

Finalmente, el HNN deberá presentar en tres meses un plan de contingencia ante un eventual colapso del edificio de hospitalización.