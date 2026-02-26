Cruz Roja atiende vuelco en la ruta 2 con una persona prensada

Varias unidades se movilizaron a la escena para atender el percance. Imagen con fines ilustrativos.

La Cruz Roja Costarricense atiene el vuelco de un vehículo liviano en El Guarco, Cartago, sobre la ruta 2.

El incidente fue reportado a los servicios de emergencia luego de que el automóvil quedara volcado y con una persona prensada dentro de la estructura, lo que provocó el desplazamiento de múltiples recursos.

Poco antes del mediodía, los socorristas confirmaron la liberación del paciente. “Se inician las maniobras de extracción con equipo de rescate vertical”, agregaron.

Noticia en desarrollo.