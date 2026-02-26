Accidentes

Cruz Roja atiende vuelco en la ruta 2 con una persona prensada

Un vehículo liviano se volcó en El Guarco y dejó a un ocupante atrapado. Equipos de rescate trabajan en la liberación.

Por Yucsiany Salazar
Varias unidades se movilizaron a la escena para atender el percance. Imagen con fines ilustrativos. (Cruz Roja/Cortesía)







