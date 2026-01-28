Tránsito de Cartago a San José colapsa por accidente en Ochomogo donde se confirma un fallecido

Uno de los accidentes involucró el choque de un vehículo liviano contra una parada de autobús y una valla divisoria en la autopista Florencia del Castillo.

El tránsito en la ruta que comunica Cartago con San José se encuentra colapsado la mañana de este miércoles debido a dos accidentes de tránsito ocurridos en el sector de Ochomogo, a unos 300 metros de distancia entre sí, lo que obligó a movilizar equipos de emergencia.

Las únicas salidas viales de Cartago hacia San José, para quienes deban movilizarse, son por carretera vieja a Tres Ríos, Coris o las vías de Rancho Redondo, indicó Gerald Aguilar, Jefe de de Policía de Tránsito en Cartago.

El funcionario confirmó un colapso total del tránsito por la autopista Florencio del Castillo.

La Cruz Roja Costarricense informó que atendió la emergencia con múltiples recursos, tras reportarse una colisión que involucró un autobús de Auto Transportes Lumaca S.A. que se habría quedado sin frenos el cual habría embestido a varios vehículos livianos.

Como efecto de ese presunto problema mecánico, un vehículo liviano embestido por el bus chocó contra una valla divisoria, incidente en el que se reportó una persona fallecida y el traslado de otra en condición crítica a un centro médico.

Debido al fallecimiento, un peatón de 45 años, se requiere la llegada de autoridades judiciales para realizar el levantamiento del cuerpo, lo cual podría prolongar las afectaciones en la carretera.

Bomberos de Costa Rica detalló que el reporte de la colisión ingresó a las 5:59 a. m. en La Unión, Tres Ríos, en sentido Cartago–San José, a unos 600 metros al este del peaje de la autopista Florencio del Castillo, donde se activó el protocolo de rescate ante la posibilidad de personas prensadas.

Las autoridades mantienen la emergencia en desarrollo y, por el momento, no se ha precisado el número total de personas afectadas.