Falla en frenos de bus de Lumaca habría provocado choques múltiples y muerte de peatón en Ochomogo

El reporte de Bomberos de Costa Rica ubica la emergencia a 600 metros al este del peaje de la autopista Florencio del Castillo, en sentido Cartago–San José, con alerta por personas prensadas.

La estela de un percance de tránsito, derivado de una primera colisión de un autobús de la empresa Lumaca contra varios vehículos, movilizó a equipos de emergencia hacia el sector de Ochomogo, en la ruta entre Cartago y San José, la mañana de este miércoles.

De acuerdo con información preliminar, la Cruz Roja Costarricense envió múltiples recursos tras recibir el reporte de que el autobús de Auto Transportes Lumaca S. A. habría presentado problemas con los frenos.

A raíz de ello, esa unidad primero habría impactado varios vehículos livianos y, posteriormente, un vehículo de carga a lo largo de casi un tercio de kilómetro sobre la Autopista Florencio del Castillo.

Como consecuencia del primer choque, uno de los automóviles golpeados por el autobús terminó desplazado a otro punto de la vía y se estrelló contra una valla divisoria, a una distancia de 300 metros del sitio donde finalmente quedó detenido el autobús, incluso luego de destruir parte de una parada.

En algún punto de ese trayecto de 300 metros, Cruz Roja reportó la muerte de un peatón, un hombre de aproximadamente 45 años, así como el traslado de otra persona en condición crítica a un centro médico.

En total, los incidentes obligaron al traslado de nueve pacientes: dos en condición delicada y los demás estables, según el balance preliminar.

Imágenes del sitio mostraban a pasajeros del autobús que lograron salir por sus propios medios y permanecían a un lado de la unidad.

Por su parte, el reporte del Benemérito Cuerpo de Bomberos detalló que la emergencia ingresó a las 5:59 a. m. en La Unión, Tres Ríos, en sentido Cartago–San José, a 600 metros al este del peaje de la autopista Florencio del Castillo, antes de la entrada a Tres Ríos, sobre vía pública.

Bomberos indicó que movilizó la unidad M-46 ante una colisión de autobús contra vehículo liviano con personas prensadas, por lo que se activó el protocolo de rescate.