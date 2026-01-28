Sucesos

Falla en frenos de bus de Lumaca habría provocado choques múltiples y muerte de peatón en Ochomogo

Incidente a la altura de La Unión de Cartago movilizó varias unidades de Cruz Roja y Bomberos ante reporte de múltiples pacientes

Por Juan Fernando Lara Salas
El reporte de Bomberos de Costa Rica ubica la emergencia a 600 metros al este del peaje de la autopista Florencio del Castillo, en sentido Cartago–San José, con alerta por personas prensadas.
El reporte de Bomberos de Costa Rica ubica la emergencia a 600 metros al este del peaje de la autopista Florencio del Castillo, en sentido Cartago–San José, con alerta por personas prensadas.







Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

