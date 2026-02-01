Sucesos

¿Transita por San José por las elecciones? El Tránsito vigila estos puntos clave por alta concentración

Varios puntos de la capital concentran mayor cantidad de personas, estas son las recomendaciones de la institución

Por Fiorella Montoya
Manifestación multipartidista en la fuente de la Hispanidad a pocas horas del cierre de las urnas este domingo.
Los operativos principales se concentran en la Fuente de la Hispanidad donde ya hay gran cantidad de personas. (Rafael Pacheco Granados)







