¿Transita por San José por las elecciones? El Tránsito vigila estos puntos clave por alta concentración

Los operativos principales se concentran en la Fuente de la Hispanidad donde ya hay gran cantidad de personas.

Las elecciones presidenciales provocaron que miles de costarricenses salgan a las calles en sus vehículos, motocicletas o a pie. Esto ha motivado que la Policía de Tránsito tome acciones estratégicas en diversos sectores del país, sobre todo en la capital.

Según confirmó Martín Sánchez, subdirector de ese cuerpo policial, los operativos se concentran en su mayoría en la Fuente de la Hispanidad en San Pedro, el Parque Central de San José y la avenida segunda.

A las 5 p. m. de la tarde de este domingo 1.ᵒ de febrero el lugar donde se ha concentrado la mayor cantidad de personas y automóviles es en la fuente de la Hispanidad. En ese punto, el tránsito mantiene seis unidades tratando de controlar la situación; sin embargo, Sánchez confirmó que la regulación se vuelve complicada debido a la alta afluencia de personas.

Además, el cuerpo de tránsito recomienda vivir la fiesta electoral con moderación. “Recuerden que hay muchas personas en las calles, en las aceras y van a estar cruzando; conduzcan con precaución y respeten los límites de velocidad”, indicó el jefe policial.

De momento, la institución reporta dos personas fallecidas durante el día en accidentes de tránsito.