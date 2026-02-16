Tragedias en vías: dos fallecidos más y varios heridos en accidentes de tránsito en Nosara, Cartago y Nicoya

Personal de la Cruz Roja y Fuerza Pública acudieron a atender varias emergencias por accidentes de tránsito en diferentes zonas del país, con saldo de personas fallecidas y heridas de gravedad.

Personal de la Cruz Roja Costarricense atendió entre la noche del domingo y la madrugada del lunes tres emergencias por accidentes de tránsito en distintos puntos del país, con un saldo preliminar de dos personas fallecidas y al menos siete heridas, algunas de ellas en condición crítica.

El primer incidente se reportó a las 6:14 p. m. en San Ramón de Alajuela, donde se dio una colisión entre un vehículo liviano y una motocicleta.

En el sitio, los socorristas atendieron a dos hombres: uno fue trasladado en condición urgente al Hospital de San Ramón, mientras que el segundo, un masculino de 40 años, fue declarado sin signos vitales tras presentar múltiples traumas.

Minutos después, a las 6:22 p. m. en El Guarco de Cartago, se atendió una colisión entre dos vehículos livianos, que dejó un total de cinco personas heridas.

De ellas, tres fueron catalogadas en condición urgente y dos en estado crítico, entre estas un niño de 9 años y una mujer de 35 años, quienes fueron trasladados al Hospital Max Peralta.

El tercer suceso ocurrió a las 12:29 a. m. en el sector de Nosara, Nicoya, Guanacaste, donde se reportó el vuelco de una motocicleta.

En el lugar, los paramédicos encontraron a un hombre de 40 años, politraumatizado y sin signos vitales. Una unidad de soporte básico atendió la escena.

Los hechos se unen a otros fallecimientos en vías durante el fin de semana cuando, entre la noche del sábado 14 de febrero y las primeras horas del domingo, seis personas perdieron la vida tras sufrir accidentes de tránsito.