Tony’s Boys: OIJ da nuevo golpe a estructura criminal de Peña Russell con tres detenciones

Un nuevo golpe le da la Policía Judicial al crimen organizado en Limón al desplegar múltiples allanamientos en el centro de esa provincia en busca de sospechosos de integrar un grupo criminal vinculado con el líder criminal Tony Alexander Peña Russell, alias la T.

En las diligencias, ya se consiguió la detención de tres de cuatro sujetos buscados este día por las autoridades.

Se trata de una operación que contempla seis allanamientos, la mayoría en la comunidad de Atlántida, sitio que es de dominio Peña Russell, quien descuenta prisión preventiva en Máxima Seguridad de la Reforma por delitos como homicidio, tráfico de drogas y otros.

A los sospechosos los investigan por los delitos de homicidio y robo agravado.

Uno de esos casos ocurrió en perjuicio de Nataniel Westney Presida, el 27 de noviembre de 2025, a 11:35 a.m. en barrio las Brisas de Pueblo Nuevo en Limón cuando dos sujetos de apellidos Wilson Dons y Espinoza Minat, “con el objetivo de sustraer bienes ajenos, abordaron al ofendido, ante la negativa, con la finalidad de consumar su delito y asegurar el resultado, mediante la utilización de un arma de fuego, dispararon en contra de la humanidad de Westney Presida, propinándole al menos dos disparos", según cita el expediente del caso.

A la víctima le robaron una “cadena de oro gruesa” y un iPhone 12 Pro Max. En la misma causa se investigan dos asaltos registrados el 19 de noviembre y el 10 de diciembre del año pasado.

En el caso de noviembre, Willson Dons y otro sujeto de apellidos Vargas Alvarado, habrían asaltado a un hombre de apellido Conejo, a quien despojaron de dos teléfonos celulares, dos anillos y una cadena.

Mientras que, en diciembre, Willson Dons y dos hombres aún sin identificar, “abordaron al ofendido Rojas Salguera y mediante la utilización de armas de fuego y violencia, lo intimidaron y lo despojaron de dos aretes y dinero en efectivo", agrega el documento.

Equipos tácticos como el Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT), junto a agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía de Limón, ejecutan las acciones desde las 6:00 a.m.

Los objetivos a detener son de la subestructura delictiva conocidos como los Tony’s Boys, por su vínculo con Peña Russell, alias la T.

La semana anterior en esa misma comunidad fueron allanadas cinco viviendas con el fin de detener a tres sospechosos asaltos, extorsiones y acopio de armas.

En una de las casas que servía como bodega, las autoridades incautaron armas de guerra, cargadores de uso prohibido, droga y dinero.

Los allanamientos de esta mañana se mantienen en desarrollo.