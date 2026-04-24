Sucesos

Tómbolas, plantas eléctricas y cianuro fueron decomisados tras allanamientos en Crucitas

OIJ de San Carlos intervino tres propiedades

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Por Christian Montero
El OIJ de San Carlos y la Fuerza Pública, allanaron tres propiedades en el distrito de Cutris, como parte de una investigación por minería ilegal.
El OIJ de San Carlos y la Fuerza Pública, allanaron tres propiedades en el distrito de Cutris, como parte de una investigación por minería ilegal. En uno de los puntos ubicaron una pequeña pileta que se sospecha contenía cianuro. (Foto: cortesía /Foto: cortesía OIJ)







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Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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