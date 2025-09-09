Tiempo inestable afectará Costa Rica este miércoles: estas regiones tendrán tormentas eléctricas

Aguaceros y tormentas afectarán varias regiones del país este miércoles, con temperaturas elevadas en sectores del Pacífico norte.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) anunció que este miércoles 10 de setiembre de 2025 el país enfrentará condiciones de nubosidad variable y lluvias provocadas por el aumento moderado del viento alisio en el mar Caribe y por factores locales como las altas temperaturas y brisas húmedas.

Durante la mañana, se espera nubosidad parcial en el Caribe norte y la zona norte, con lluvias dispersas al final de este periodo. Por la tarde, se incrementará la nubosidad y aparecerán aguaceros con tormentas en diversas regiones del Pacífico y en el Valle Central.

LEA MÁS: Guía para ver el eclipse solar total más largo del siglo: horarios, países, trayectoria y tiempo de duración

En el Valle Central, el cielo presentará nubosidad parcial por la mañana y se tornará mayormente nublado por la tarde, con lluvias y tormentas dispersas. Por la noche persistirá la nubosidad y se esperan lluvias aisladas. En San José, la temperatura mínima será de 18 °C y la máxima de 26 °C.

El Pacífico Norte mostrará nubosidad parcial durante gran parte del día. Por la tarde y noche se anticipan tormentas eléctricas y lluvias, especialmente en zonas montañosas. Liberia alcanzará los 35 °C como máxima, mientras que la mínima será de 21,4 °C.

En el Pacífico Central, el día iniciará con cielo parcialmente nublado. Durante la tarde y la noche aumentará la nubosidad, con precipitaciones significativas y tormentas eléctricas. Parrita registrará una mínima de 17,2 °C y una máxima de 30,3 °C.

El Pacífico Sur tendrá condiciones similares, con cielo parcialmente nublado en la mañana y aguaceros intensos por la tarde, acompañados de tormenta. Golfito experimentará temperaturas entre los 21,3 °C y los 27,1 °C.

En el Caribe Norte, se prevé nubosidad variable durante el día. Por la tarde podrían darse lluvias en sectores montañosos, mientras que la costa permanecerá más estable. Guápiles tendrá una mínima de 23,2 °C y una máxima de 28,9 °C.

El Caribe Sur mostrará características parecidas, con lluvias en áreas altas durante la tarde y menor cobertura nubosa en la costa. Limón tendrá temperaturas entre los 23,1 °C y los 28,8 °C.

En la zona norte, la nubosidad dominará el día. Se prevén lluvias en las montañas por la tarde y cielo parcialmente nublado hacia la noche. Ciudad Quesada marcará una mínima de 17,4 °C y una máxima de 27,6 °C.

El IMN destaca que las lluvias más intensas ocurrirán en el centro y oeste del Valle Central, la vertiente del Pacífico y las montañas de la zona norte y Caribe, debido a la combinación de factores locales y el ingreso de humedad.

Efemérides

Salida del sol: 05:26 a. m.

05:26 a. m. Puesta del sol: 05:40 p. m.

05:40 p. m. Fase lunar: Hacia cuarto menguante

Hacia cuarto menguante Salida de la luna: 08:04 p. m.

08:04 p. m. Puesta de la luna: 07:58 a. m.

LEA MÁS: Cortes de luz afectarán en Pursical este miércoles por trabajos del ICE: estos son los horarios

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La información fue investigada y seleccionada por un periodista y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.