Sucesos

‘Tengo plata y puedo hacer lo que quiera’: testigos relatan amenazas contra Junieuysis Merlo antes de su muerte

La joven madre de dos gemelas fue hallada sin vida el 9 de abril. Su expareja, un hombre de 59 años, es el principal sospechoso

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Por Sebastián Sánchez
Junieysis Merlo fue asesinada y enterrada a aproximadamente 500 metros de la casa donde vivía con el sospechoso y sus hijas.
Junieysis Merlo fue asesinada y enterrada cerca de su casa en Santa Ana. (Junieysis Merlo/Facebook)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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