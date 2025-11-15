Temblor de 4,6 grados sacudió Jacó este sábado

El temblor fue de 4,6 grados y tuvo su epicentro en Jacó.

La Red Sismológica Nacional de la Universidad de Costa Rica (UCR) registró un temblor la mañana de este sábado en Jacó, en el cantón de Garabito, Puntarenas.

El movimiento tectónico se reportó a las 6:20 a. m. y tuvo una magnitud de 4,6 grados. De acuerdo con la Red, el epicentro se ubicó 19 kilómetros al oeste de Jacó, con una profundidad de 22 kilómetros, en el mar.

Vecinos de Playa Hermosa, situada a menos de 7 kilómetros de Jacó, reportaron haber sentido el temblor, que también se percibió en Esterillos, Miramar de Puntarenas e incluso, aunque de forma muy leve, en Cóbano.

En las últimas 14 horas también se registraron dos temblores adicionales en Puntarenas. Uno de ellos ocurrió la noche del viernes, a las 7:55 p. m., 12 kilómetros al sur de Golfito, con una magnitud de 2,5, según la Red Sismológica.

Tres horas más tarde, se informó sobre un segundo movimiento, esta vez de magnitud 3,6, al sureste de Quepos.