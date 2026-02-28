Temblor de 4.1 percibido en Costa Rica tuvo el epicentro en Panamá

Un temblor con epicentro en Panamá se sintió en Costa Rica.

Un temblor de magnitud 4.1, que se percibió en Costa Rica a las 11:12 a. m. de este sábado, tuvo su epicentro en Almirante, Panamá, en las cercanías de la frontera, en el Caribe, según reportó el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (Ovsicori), de la Universidad Nacional (UNA).

El Observatorio informó de que el sismo tuvo una profundidad de 22 kilómetros y señaló que el movimiento telúrico se percibió leve en varias zonas de Costa Rica.

En redes sociales, usuarios señalaron que el temblor tuvo mayor intensidad en Limón, Puerto Viejo, Cahuita, Guácimo y Matina. También, hubo reportes en el Valle Central, aunque en esa zona se percibió poco.

Hace cuatro días, un temblor de magnitud 4,7 se registró 13 kilómetros al suroeste de Puerto Armuelles, en Panamá, también cerca de la frontera con Costa Rica, pero en el Pacífico.

El movimiento telúrico ocurrió a las 2:38 p. m. y tuvo una profundidad de 21 kilómetros, lo que explica que se percibió en distintos sectores del país.