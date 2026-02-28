Sucesos

Temblor de 4.1 percibido en Costa Rica tuvo el epicentro en Panamá

El movimiento tectónico se reportó a las 11:12 a. m.

Por Natalia Vargas
Temblor en Panamá
Un temblor con epicentro en Panamá se sintió en Costa Rica. (OVSICORI/OVSICORI)







temblorPanamá
Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

