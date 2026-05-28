Taxista informal enseñaba pornografía a hermanas de 9 y 10 años mientras las llevaba a la escuela; Tribunal dicta condena

El hombre de apellido Alfaro recibió la condena de 30 años de cárcel que le impusieron los jueces por difundir pornografía. Imagen con fines ilustrativos. Foto: Archivo LN.

Un hombre de apellidos Alfaro Mena fue condenado a 30 años de cárcel por mostrarle pornografía a dos niñas de 9 y 10 años en al menos cinco ocasiones mientras las trasladaba al centro educativo.

Según informó la Fiscalía, los hechos ocurrieron entre febrero y abril de 2022. En ese momento, el sujeto era vecino de las menores -que son hermanas- y laboraba como taxista informal en Santa Bárbara de Heredia, por lo que las llevaba desde la casa hasta la escuela donde estudiaban.

“Según acreditó el Ministerio Público, en cinco ocasiones, el hombre aprovechó los trayectos para mostrarles imágenes con contenido sexual“, indicó la Fiscalía.

El pasado martes 26 de mayo, el Tribunal Penal de Heredia dictó la conddena por los cinco delitos de difusión de pornografía. Ahora, mientras la sentencia queda en firme, Alfaro permanece en prisión preventiva.