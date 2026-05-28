Sucesos

Taxista informal enseñaba pornografía a hermanas de 9 y 10 años mientras las llevaba a la escuela; Tribunal dicta condena

El sujeto era vecino de las menores, en Santa Bárbara de Heredia. Tribunal lo condenó por cinco delitos de difusión de pornografía

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Por Yucsiany Salazar
El hombre de apellido Alfaro recibió la condena de 30 años de cárcel que le impusieron los jueces por difundir pornografía. Imagen con fines ilustrativos. Foto: Archivo LN.







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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