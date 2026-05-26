Sala de Casación deja en firme sentencia de 76 años de cárcel por femicidio de Fernanda y Raisha

La sentencia de 76 años de cárcel impuesta contra Fabio Ríos Garro por el femicidio de su pareja, Fernanda Melissa Sánchez Aguilar, y el homicidio de su hija, Raisha Ríos Sánchez, fue ratificada por la Sala de Casación Penal, la última instancia que faltaba para que la condena quedara en firme.

Así lo confirmó el Ministerio Público, luego de la condena dictada en un juicio que terminó en febrero de 2025, cuando el Tribunal Penal de Cartago lo declaró responsable de los crímenes ocurridos el 30 de julio del 2020 en el barrio La Virgen de San Pablo de León Cortés, en medio de un contexto de violencia doméstica.

“Con esta resolución, se agotaron las vías ordinarias de impugnación presentadas por la defensa del imputado, por lo que procede la ejecución de la pena”, indicó la Fiscalía.

Según los hechos probados, el día del crimen Ríos Garro asesinó a golpes a Fernanda y a su hija. Luego, incendió la vivienda e interpuso una denuncia falsa para ocultar lo sucedido y desviar la atención de las autoridades.

Sentencia por asesinato de Raisha y Fernanda (Adrián Galeano Calvo/cortesía)

Durante la atención de la emergencia, los bomberos fueron alertados por vecinos sobre la presencia de dos cuerpos en un precipicio a 100 metros del inmueble. Al llegar al sitio, los socorristas constataron que ambas víctimas ya habían fallecido.

La sentencia desglosa las penas de la siguiente manera:

35 años por el femicidio de Fernanda Sánchez Aguilar.

por el femicidio de Fernanda Sánchez Aguilar. 35 años por el homicidio calificado de Raisha Ríos Sánchez.

por el homicidio calificado de Raisha Ríos Sánchez. 1 año por denuncia calumniosa.

por denuncia calumniosa. 5 años por el incendio intencional.

“La defensa había cuestionado la sentencia mediante distintos recursos, alegando supuestas violaciones al debido proceso, al derecho de defensa y una valoración incompleta de la prueba; sin embargo, las instancias judiciales rechazaron los argumentos planteados y mantuvieron la condena”, confirmó el Ministerio Público.

Xavier Sánchez, hermano de Fernanda Sánchez y tío de Raisha Ríos, asesinadas el 30 de julio de 2020, participó el pasado 8 de marzo en la marcha del Día Internacional de la Mujer en memoria de ambas y para exigir justicia. (Mayela Lopez/Mayela López)

Tras la apelación de la defensa, en junio de 2025 el Tribunal Penal de Apelación de Sentencia de Cartago ratificó el dictamen, y finalmente la Sala de Casación la dejó en firme.