Crímenes

Sala de Casación deja en firme sentencia de 76 años de cárcel por femicidio de Fernanda y Raisha

La Sala de Casación Penal dejó en firme la condena de 76 años de prisión contra Fabio Ríos Garro por el crimen de Fernanda Sánchez y su hija en 2020.

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Por Yucsiany Salazar
Sentencia por asesinato de Raisha y Fernanda
Fernanda y Raisha fueron asesinadas a golpes en 2020. (Adrián Galeano Calvo/cortesía)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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