Sentencian a taxista por violar a menor de edad con discapacidad auditiva en San Ramón

Un taxista de apellidos Ulate Bolaños, responsable de violar y fabricar pornografía en perjuicio de una menor de edad con discapacidad auditiva, recibió una condena de 21 años de cárcel en el Tribunal Penal de San Ramón, Alajuela.

De acuerdo con la Fiscalía Adjunta de esa localidad, los hechos ocurrieron en febrero del 2024, cuando el hombre contactó a la joven por una red social con la intención de iniciar una conversación de naturaleza sexual.

A raíz de ese acercamiento, Ulate se aprovechó de la condición de vulnerabilidad de la menor, de 17 años, para solicitarle fotografías íntimas.

El 9 de febrero de ese mismo año, el taxista abordó a la menor cuando ella se encontraba con una compañera y le dijo que la llevaría en su taxi hasta su casa; sin embargo, el sujeto se desvió por un camino solitario y fue allí donde violó a la adolescente.

El Tribunal le atribuyó a este hombre los delitos de violación, seducción o encuentro con persona menor de edad o incapaz, fabricación de pornografía y corrupción de persona menor de edad. Mientras la sentencia queda en firme, el imputado cumplirá prisión preventiva.

El Ministerio Público confirmó que, para este debate, se contó con la participación de un traductor de Lenguaje de Señas Costarricense (LESCO), certificado por el Tribunal, con el fin de que la denunciante pudiera seguir el juicio.

Denuncias recientes

Apenas en enero de este año, una niña de 11 años tuvo que ser hospitalizada, luego de que llegó remitida desde la escuela a un centro médico, con seis meses de embarazo.

El principal sospechoso de abusar de la menor es un sujeto de apellidos Padilla Granados, en apariencia, su padrastro. La Unidad de Género de la Fiscalía de Pococí tramita el caso en el expediente 26-000068-1887-PE.

Tan solo un día después de que trascendió ese caso, la misma unidad confirmó que tramitaba una segunda causa por el delito de violación en perjuicio de una niña de 11 años.

Sobre esta nueva denuncia de agresión sexual, la Fiscalía precisó que se tramita bajo el expediente 26-000073-1887-PE, por el presunto delito de violación contra persona menor de edad. La niña no está embarazada.