Sucesos

Sentencian a taxista por violar a menor de edad con discapacidad auditiva en San Ramón

Los hechos ocurrieron en febrero del 2024, cuando el taxista contactó a la menor y posteriormente se aprovechó de su vulnerabilidad para cometer el delito sexual

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Por Natalia Vargas
La sentencia se dictó en el Tribunal Penal de San Ramón.







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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