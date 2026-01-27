Fiscalía recibe otra denuncia por violación en perjuicio de una niña de 11 años

La denuncia ingresó a la Fiscalía Adjunta de Limón. (Imagen con fines ilustrativos)

La Unidad de Género del Ministerio Público en Pococí confirmó que tramita una causa por el delito de violación en perjuicio de una niña de 11 años.

Este caso es distinto al que trascendió el pasado lunes, cuando se dio a conocer que otra menor, de la misma edad, estaba internada en un centro médico en Guápiles con seis meses de embarazo.

Sobre esta nueva denuncia de agresión sexual, la Fiscalía precisó que se tramita bajo el expediente 26-000073-1887-PE, por el presunto delito de violación contra persona menor de edad. La niña no está embarazada.

Tras recibir la denuncia, la Fiscalía inició el abordaje con la menor y ordenó al Organismo de Investigación Judicial realizar las diligencias pertinentes para dar con el sospechoso, así como otras pesquisas necesarias para asegurar evidencia para la causa.

El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) informó que la denuncia ingresó a la Fiscalía Adjunta del II Circuito Judicial de Limón y que la valoración psicosocial está en curso.