Niña de 11 años llega con 6 meses de embarazo a centro médico en Guápiles

El principal sospechoso de abusar de la menor sería su padrastro

Por Natalia Vargas
Menor de 11 años llegó embarazada a centro médico.
La niña permanece hospitalizada desde el miércoles anterior. (Jonathan Jiménez)







Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

