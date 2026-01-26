Niña de 11 años llega con 6 meses de embarazo a centro médico en Guápiles

Una niña de 11 años permanece hospitalizada desde el pasado miércoles, luego de que llegó remitida desde la escuela a un centro médico, con seis meses de embarazo.

El principal sospechoso de abusar de la menor es, en apariencia, su padrastro.

Según informó el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), el incidente ingresó el miércoles a la línea de emergencia 9-1-1. La institución coordinó para que la madre de la niña la llevara al Hospital de Guápiles y la entidad solicitó valoración por parte de especialistas en ginecología.

El PANI confirmó que interpuso la denuncia a las autoridades judiciales y que la niña no tiene antecedentes de intervención.