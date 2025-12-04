Hombre irá a prisión por violar a su hijastra de 10 años

La niña, de entre 10 y 13 años, fue abusada por su padrastro por al menos cuatro años.

El Tribunal Penal de Heredia sentenció a prisión a un hombre de apellidos Batres Jiménez, quien violó a su hijastra por al menos cuatro años cuando ella tenía entre 10 y 13 años.

La Fiscalía de San Joaquín de Flores demostró que los hechos ocurrieron entre el 2013 y el 2016, en Mercedes Sur y Santa Bárbara. Para esa época, detalla la acusación, el imputado era el padrastro de la víctima y se aprovechó la cercanía con ella para cometer las agresiones sexuales.

Según acreditó el Ministerio Público, el hombre amenazaba a la niña con hacerle daño a su mamá para que guardara silencio sobre los hechos.

Ahora, Batres deberá purgar 29 años en la cárcel y, mientras la sentencia queda en firme, permanecerá en prisión preventiva.

Condena reciente

El pasado 18 de noviembre, el mismo Tribunal condenó a un hombre de apellidos Pérez Ramírez, a 36 años de prisión tras hallarlo responsable de violación, abuso sexual y difusión de pornografía.

Los hechos ocurrieron entre enero de 2012 y marzo de 2014 en Bajo del Virilla y Lagunilla, en Heredia, y en Barrio Corazón de Jesús, San José. En ese periodo, la víctima vivía con su madre, su hermana menor y el imputado, quien era su padrastro.

Según la evidencia presentada por el tribunal, el hombre aprovechó su posición de autoridad y la cercanía con la víctima para cometer las agresiones sexuales.

Mientras la sentencia queda en firme, Pérez Ramírez permanecerá en prisión preventiva.

Tan solo un día antes, el Tribunal Penal de Heredia confirmó la condena de otro hombre a 20 años de cárcel por abusos en perjuicio de dos hijastras.