Padrastro condenado a décadas de prisión por violación, abuso sexual y difusión de pornografía

El hombre aprovechó su posición de poder para abusar de su hijastra.

El Tribunal Penal de Heredia condenó a un hombre, de apellidos Pérez Ramírez, a 36 años de prisión tras ser encontrado responsable de violación, abuso sexual y difusión de pornografía.

Los hechos ocurrieron entre enero de 2012 y marzo de 2014 en Bajo del Virilla y Lagunilla, en Heredia, y en Barrio Corazón de Jesús, San José. En ese periodo, la víctima vivía con su madre, su hermana menor y el imputado, quien era su padrastro.

Según la evidencia presentada por el tribunal, el hombre aprovechó su posición de autoridad y la cercanía con la víctima para cometer las agresiones sexuales.

Mientras la sentencia queda en firme, Pérez Ramírez permanecerá en prisión preventiva.

Apenas este lunes, el Tribunal Penal de Heredia confirmó la condena de otro hombre a 20 años de cárcel por abusos en perjuicio de dos hijastras.

Se le sentenció por los delitos de fabricación y reproducción de pornografía, y relaciones sexuales con persona menor de edad.

Los hechos ocurrieron en barrio Los Ángeles de Heredia, entre enero y mayo del 2020, donde las víctimas vivían con su mamá y su padrastro.

La Fiscalía comprobó que el hombre aprovechó cuando estaba a solas con las menores de edad, una de 8 y otra de 17 años, para cometer los delitos.