Sucesos

Ginecólogo intentó abusar de una paciente en hospital público; esta fue su sentencia

Hechos ocurrieron en el hospital de Upala

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
Un hombre de apellidos Ramírez Rivera pasará un año en prisión preventiva, sospechoso de intentar asesinar a su esposa en Cot de Cartago.
Ginecólogo intentó abusar sexualmente de una paciente en el hospital de Upala. (Shutterstock/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
ginecólogoabuso sexualhospital de Upala
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.