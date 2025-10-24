Ginecólogo intentó abusar de una paciente en hospital público; esta fue su sentencia

Un médico ginecólogo, identificado con los apellidos Salas Flores, fue declarado responsable del delito de tentativa de abuso sexual y sentenciado a tres años de prisión.

De acuerdo con lo expuesto durante el juicio, la víctima acudió a una cita en el consultorio del imputado, donde este realizó comentarios de índole sexual e intentó tocarla de manera abusiva. Los hechos ocurrieron el 5 de abril del 2022 en el hospital de Upala, donde Salas se desempeñaba como ginecólogo.

El Tribunal Penal de Upala le concedió el beneficio de ejecución condicional de la pena por el mismo plazo, por lo que no cumplirá la condena en prisión, siempre y cuando no cometa ningún delito doloso durante ese período. En caso de incumplimiento, se revocará la medida y deberá descontar la pena en la cárcel.

Mientras la sentencia adquiere firmeza, el médico deberá firmar periódicamente ante las autoridades y tiene prohibido salir del país.