Sucesos

Abogado del Ministerio de Trabajo fue detenido por buscar encuentro sexual con niñas

Funcionario público fue detenido por agentes del OIJ por intentar concertar encuentros sexuales con menores de edad

EscucharEscuchar
Por Juan Fernando Lara Salas
Intervención de agentes del OIJ este lunes en uno de los 19 sitios allanados para desarticular banda de explotación sexual de menores. Un abogado del Ministerio de Trabajo fue detenido. Fotografía:
Intervención de agentes del OIJ este lunes en uno de los 19 sitios allanados para desarticular una supuesta banda de explotación sexual de menores. Un abogado del Ministerio de Trabajo fue detenido. Foto: (OIJ/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Abogado detenidoAbogado Ministerio de TrabajoIntento de abuso sexual menoresTrata de Menores
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.