Sucesos

Tala ilegal arrasa cinco hectáreas de bosque en refugio de vida silvestre fronterizo

En otro caso, la Fuerza Pública detuvo a un hombre que transportaba un gran cargamento de madera sin permisos del Minae

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
Cinco hectáreas de bosque arrasadas dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo Norte, en frontera norte.
Cinco hectáreas de bosque fueron arrasadas dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo Norte, en la frontera norte. (Ministerio de Seguridad /Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Fuerza PúblicaMinaetala ilegalSan CarlosLos Chiles
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.