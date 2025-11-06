Tala ilegal arrasa cinco hectáreas de bosque en refugio de vida silvestre fronterizo

Cinco hectáreas de bosque fueron arrasadas dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo Norte, en la frontera norte.

Oficiales de la Fuerza Pública detectaron una tala ilegal que arrasó cinco hectáreas dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo Norte, en las cercanías del Mojón Dos, en Tiricias de Cutris, San Carlos.

La zona intervenida estaba casi totalmente sembrada con diversos cultivos y, entre los árboles talados, se encontraron corteza amarillo, botarrama, caobilla, almendro y tamarindo.

Varias de estas especies están protegidas por estar amenazadas o en vías de extinción, lo que hace ilegal su extracción, además de estar dentro de un área protegida.

Según el reporte, muchos árboles ya habían sido aserrados y su madera extraída y, aunque no se localizaron sospechosos en el lugar, el caso fue denunciado ante el Ministerio del Ambiente y Energía (Minae) para su investigación y seguimiento.

Otro caso

En un operativo separado, en El Amparo, cantón de Los Chiles, las autoridades detuvieron a un hombre de apellido Chiroldes por transportar un gran cargamento de madera sin la documentación exigida por el Minae, necesaria para acreditar que la extracción se realizó de forma legal.

El camión transportaba 29 postes cuadrados de dos varas y media por 4x4 pulgadas de grosor y 18 postes cuadrados de dos varas por 3x3 pulgadas, aparentemente de roble.

Bajo la dirección funcional del fiscal de turno de Los Chiles, la Fuerza Pública decomisó tanto el vehículo como la madera, y el conductor fue citado para comparecer ante la Fiscalía en los próximos días.