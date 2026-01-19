Sucesos

Emergencia en Patarrá: serpiente lora muerde a niña de 5 años trasladada en condición urgente

Niña de 5 años fue primero llevado a Clínica Marcial Fallas luego de ser mordida por serpiente lora y de allí urgente al Hospital Nacional de Niños

Por Juan Fernando Lara Salas
Personal del Cuerpo de Bomberos y de la Cruz Roja atendió a una menor de 5 años mordida por una serpiente lora en Patarrá de Desamparados, antes de su traslado a la Clínica Marcial Fallas. (Jose Cordero)







Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

