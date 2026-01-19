Emergencia en Patarrá: serpiente lora muerde a niña de 5 años trasladada en condición urgente

Personal del Cuerpo de Bomberos y de la Cruz Roja atendió a una menor de 5 años mordida por una serpiente lora en Patarrá de Desamparados, antes de su traslado a la Clínica Marcial Fallas.

Una niña de 5 años fue atendida la mañana de este lunes por personal del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, luego de sufrir en su brazo la mordedura de una serpiente lora en el distrito de Patarrá, en Desamparados.

La emergencia fue reportada a las 10:58 a. m.

Aunque la mordedura de una lora rara vez es mortal si se recibe atención médica oportuna, en niños pequeños el riesgo es mayor debido a su menor peso corporal.

Bomberos movilizó personal paramédico de la Estación de Desamparados, quienes brindaron atención inicial a la menor en el sitio, en coordinación con la Cruz Roja Costarricense.

Según la información oficial, se gestionó el traslado inmediato de la menor a la Clínica Marcial Fallas, donde sería valorada por personal médico especializado.

Sin embargo, de ahí, fue remitida en condición urgente al Hospital Nacional de Niños.

La serpiente lora (Trimeresurus o Bothriechis en Costa Rica) es una especie venenosa que habita principalmente en zonas boscosas, rurales y periurbanas.

Se caracteriza por su color verde intenso, que le permite camuflarse fácilmente entre la vegetación, lo que incrementa el riesgo de encuentros accidentales. Su veneno es de tipo hemotóxico (puede provocar daño en los tejidos) y produce alteraciones en la coagulación sanguínea, inflamación intensa, dolor local y, en casos graves, necrosis.

Las autoridades reiteran la importancia de buscar atención médica inmediata ante cualquier mordedura de serpiente y evitar remedios caseros, torniquetes o intentos de succión del veneno, prácticas que pueden agravar el cuadro clínico.