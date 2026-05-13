Sucesos

Suspensión de Randall Zúñiga, director del OIJ, se ampliaría por tres meses más

La Inspección Judicial solicitó a la Corte Plena ampliar la suspensión de Randall Zúñiga, director del OIJ, por tres meses más debido a procesos disciplinarios.

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Por Yucsiany Salazar
Randall Zúñiga, director del OIJ, confirmó que, en la denuncia presentada por una turrialbeña, se cita a funcionarias del Inamu que ofrecían becas y traslado de domicilio a la denunciante.
Randall Zúñiga, director del OIJ, confirmó que, en una denuncia presentada por una turrialbeña, se cita a funcionarias del Inamu que ofrecían becas y traslado de domicilio a la denunciante. (Foto: John Durán /Foto: John Durán)







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Randall ZúñigaOIJSuspensiónPoder Judicial
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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