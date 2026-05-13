Suspensión de Randall Zúñiga, director del OIJ, se ampliaría por tres meses más

Randall Zúñiga, director del OIJ, confirmó que, en una denuncia presentada por una turrialbeña, se cita a funcionarias del Inamu que ofrecían becas y traslado de domicilio a la denunciante.

La Inspección Judicial solicitó que Randall Zúñiga permanezca tres meses más separado del cargo como director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), mientras avanza un procedimiento disciplinario en su contra.

Según informó el Poder Judicial, dicha gestión de prórroga de la medida cautelar deberá ser conocida y resuelta por la Corte Plena en los próximos días.

Zúñiga fue separado de su cargo el 29 de octubre de 2025, luego de que trascendieran las denuncias de varias mujeres que lo señalaban por presuntos delitos sexuales.

Según las investigaciones preliminares, el jerarca también habría compartido con varias mujeres información sensible sobre reuniones con altos mandos, su participación en futuros allanamientos y la ubicación de estos en tiempo real.

De inmediato, la Inspección Judicial abrió una causa administrativa interna para determinar si corresponde alguna sanción disciplinaria contra Zúñiga. Desde entonces, la separación del cargo se ha ido prorrogando.

Este miércoles, la Inspección Judicial también confirmó que, tras concluir la etapa de instrucción, entregó en la Corte el expediente disciplinario número 25-4302-031-DI en el que también figura como investigado el señor Zúñiga López, por una presunta desatención de los deberes propios del cargo.

El caso fue asignado al magistrado Jorge Olaso Álvarez, de la Sala Segunda, quien deberá elaborar un informe antes de que el tema sea conocido por los magistrados.

Ahora, los magistrados de la Corte Plena deberán tomar una decisión el próximo lunes 18 de mayo, a menos que se programe una sesión extraordinaria previa.

Mientras se resuelve su situación, la dirección del OIJ permanece de manera interina bajo la responsabilidad de Michael Soto.