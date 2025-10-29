Surge brote de caracol gigante africano en zona residencial de Heredia: es una de las plagas más temidas

El SFE informó sobre la detección de un brote de caracol gigante africano en una zona residencial en la provincia de Heredia.

El Servicio Fitosanitario del Estado (FSE) detectó un brote de caracol gigante africano (Achatina Lissachatina fulica) en una zona residencial en la provincia de Heredia.

“Este caracol es un peligro potencial para la producción agrícola por los daños que puede causar directamente en los cultivos, pero sobre todo, por el posible cierre de mercados de exportación, por ser una de las plagas más temidas en cuanto a comercio internacional, por la facilidad con la que se transporta y se propaga”, advierte el FSE.

Según esa institución, su personal está realizando inspecciones para establecer la zona exacta en la que el molusco logró instalarse, además de contabilizar y recolectar especímenes para su destrucción en forma segura.

“Afortunadamente, la zona donde se detectó no es de producción agrícola, sino más bien residencial; sin embargo, por el enorme potencial de dispersión de la plaga, desplegaremos todo nuestro esfuerzo y los recursos disponibles para controlar el brote” señaló Nelson Morera, director ejecutivo del SFE.

Este caracol se transporta con ayuda de seres humanos, o aprovechando condiciones de la naturaleza (como ríos) o los factores climáticos.

La presencia de este caracol fue detectada en Curubandé, Liberia, en el año 2021; hasta ahora, no había sido identificado en ninguna otra zona del país.

¿Qué hacer si lo encuentra?

Estas son las recomendaciones del SFE: