Sospechosos de asesinar chileno en Osa pasarán cuatro meses en prisión preventiva

Un segundo sospechoso de asesinar a un ciudadano chileno en Osa quedó detenido la noche del jueves.

Dos hombres sospechosos de asesinar al chileno Francisco Ojeda Garcés, cuyo cuerpo apareció el 26 de diciembre en Dominicalito de Osa, pasarán cuatro meses en prisión preventiva, informó este lunes el Ministerio Público.

La medida contra los sujetos de apellidos Pérez Pérez y Elizondo Marchena fue ordenada por el Juzgado Penal de Osa este sábado dentro del expediente 25-000836-0629-PE.

Pérez, de 31 años, fue detenido el jueves tras un allanamiento a su vivienda en Osa. Elizondo, de la misma edad, fue capturado horas después luego de que fuera señalado como prófugo por parte de las autoridades.

El cuerpo de Ojeda Garcés, de 36 años, fue localizado con múltiples golpes en la playa. La investigación apunta a que la víctima y sus agresores se conocían previamente, lo que descartaría un ataque al azar.

“Pareciera ser que es un asunto de tipo personal, ya que algunas de estas personas se conocían y tenían una relación previa”, indicó la semana anterior el director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, aunque aclaró que el móvil exacto aún no está del todo claro.