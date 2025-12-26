Hombre aparece muerto en zona turística de Dominicalito de Osa: esto es lo que se sabe

Agentes del OIJ realizaron el levantamiento del cuerpo y lo trasladaron a la Morgue Judicial para la autopsia. (Imagen con fines ilustrativos) Foto: Andrés Garita.

El cuerpo de un hombre de apellido Ojeda, de nacionalidad chilena, fue hallado la mañana de este viernes en el sector de Dominicalito en Bahía Ballena de Osa, según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

De acuerdo con el reporte preliminar del OIJ, el hallazgo fue reportado por vecinos de la zona alrededor de las 7:00 a. m.

Según indicaron las autoridades judiciales, no se observaron heridas de gravedad en el cuerpo del hombre, quien en apariencia tendría unos 36 años de edad.

Agentes del OIJ se apersonaron al sitio para realizar el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

De acuerdo con la institución, se esta a la espera de determinar la causa exacta de la muerte y continuar con la investigación del caso.