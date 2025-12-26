Sucesos

Hombre aparece muerto en zona turística de Dominicalito de Osa: esto es lo que se sabe

Hallazgo fue reportado por vecinos de la zona la mañana de este viernes

EscucharEscuchar
Por Cristian Mora
Agentes del OIJ realizaron el levantamiento del cuerpo y lo trasladaron a la Morgue Judicial para la autopsia. (Imagen con fines ilustrativos) Foto: Andrés Garita.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
OIJBahía BallenaCuerpo hallado
Cristian Mora

Cristian Mora

Estudiante activo de bachillerato en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Apasionado por contar historias que fomenten el cambio. Interesado en temas nacionales, políticos y culturales.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.