Sospechosos de asaltar en falsas ventas de carros se vestían de policías para engañar a sus víctimas

Los sujetos fueron detenidos en tres allanamientos la mañana de este martes

Por Natalia Vargas y Juan Fernando Lara Salas
Sospechosos se vestían de policías para concretar robos.
Sospechosos se vestían de policías para concretar robos. (OIJ/Cortesía)







