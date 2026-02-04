Sospechosos de asaltar en falsas ventas de carros se vestían de policías para engañar a sus víctimas

Cuatro sospechosos de cometer asaltos con armas de fuego a partir de engaños a víctimas que buscaban adquirir vehículos, se vestían con camisetas y distintivos policiales para confundir a sus objetivos.

De acuerdo con Vladimir Muñoz, subdirector a. i. de la Policía Judicial, las vestimentas eran falsas, pero hacían presumir a los compradores que se trataba de alguna autoridad. Además, Muñoz asegura que estas personas actuaban con mucha violencia, porque la mayoría son muy jóvenes y están dispuestos a afrontar “cualquier situación que se les presente”, con tal de concretar el robo.

El perjuicio económico estimado fue de ¢9 millones, en dos causas que ocurrieron el 26 de noviembre del 2025 en Vázquez de Coronado, y el 4 de diciembre de ese mismo año en Hacienda Vieja, Curridabat, de acuerdo con el reporte judicial.

Los sospechosos fueron detenidos la mañana de este martes durante tres allanamientos en San Antonio de Desamparados, en Mata de Plátano de Goicoechea y en San Antonio de Escazú.

Imágenes de video facilitadas por el OIJ muestran parte de la dinámica de los asaltos, en los que los sospechosos citaban a las víctimas tras supuestas ventas de vehículos anunciadas en redes sociales. (OIJ/Cortesía)

Los aprehendidos fueron identificados como de apellido Soto, de 23 años; Ramírez, de 28 años; una mujer de apellido Jiménez, de 25 años; y un hombre de apellido Arce, de 56.

Según la investigación preliminar, los sujetos publicaban anuncios en redes sociales en los que ofrecían vehículos a precios atractivos. Tras contactar a las víctimas, presuntamente acordaban un punto de encuentro para concretar la compra.

Sin embargo, cuando los ofendidos llegaban al sitio, eran interceptados por los sospechosos, quienes bajo amenazas con arma de fuego, les robaban tanto las pertenencias como el dinero que llevaban para adquirir el automotor.

Durante los allanamientos, los agentes judiciales decomisaron evidencia de interés para el caso, entre ella dinero en efectivo, un casco para motociclista que pertenecería a una de las víctimas y una pistola calibre 9 milímetros, además de otros indicios.

El grupo figura como sospechoso del delito de robo agravado y quedó a las órdenes del Ministerio Público, que deberá definir su situación jurídica. Aunque el OIJ no mencionó que los sujetos también figuren como sospechosos del delito de uso ilegal de uniformes, insignias o dispositivos policiales, el Código Penal sanciona en su artículo 317 bis esta conducta con penas de prisión de entre seis meses y ocho años.

Precauciones

Muñoz, subjefe de la Policía Judicial, brindó una serie de recomendaciones para quienes acostumbran adquirir vehículos a través de contactos en redes sociales.

Cuando ingrese a adquirir bienes, sobre todo de alto valor, dice, primero debe asegurarse de quién es la persona con la que está negociando y corroborar que no se trate de un engaño.

Asimismo, indicó que las transferencias de dinero deben hacerse por medio de sitios seguros, donde se pueda verificar el pago. Al momento de la entrega, explicó que lo mejor es encontrar un lugar público que cuente con algún tipo de seguridad y así resguarde su integridad física.