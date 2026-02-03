Sucesos

Caen cuatro sospechosos de asaltos tras falsas ventas de carros por redes sociales

Sujetos vinculados con dos casos de robo agravado, cometidos al citar víctimas por supuestas ventas de vehículos desde redes sociales

Por Juan Fernando Lara Salas
Imágenes de video facilitadas por el OIJ muestran parte de la dinámica de los asaltos, en los que los sospechosos citaban a las víctimas tras supuestas ventas de vehículos anunciadas en redes sociales.
Imágenes de video facilitadas por el OIJ muestran parte de la dinámica de los asaltos, en los que los sospechosos citaban a las víctimas tras supuestas ventas de vehículos anunciadas en redes sociales. (OIJ/Cortesía)







OIJRobo agravadoVenta de carros por redes socialesEstafa con vehículosFalsas ventas de carros
Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

