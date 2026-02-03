Caen cuatro sospechosos de asaltos tras falsas ventas de carros por redes sociales

Imágenes de video facilitadas por el OIJ muestran parte de la dinámica de los asaltos, en los que los sospechosos citaban a las víctimas tras supuestas ventas de vehículos anunciadas en redes sociales.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron la mañana de este lunes tres allanamientos en San José, como parte de una investigación por robos cometidos bajo la modalidad de asalto a partir de engaños a víctimas urdidos desde redes sociales.

Las diligencias iniciaron a las 6 a. m. y se desarrollaron en sectores de San Antonio de Desamparados, así como en Mata de Plátano en Goicoechea y en San Antonio de Escazú, en otros puntos de San José.

Como resultado, las autoridades detuvieron a cuatro personas requeridas por el Ministerio Público.

Los sospechosos fueron identificados como un hombre de apellido Soto, de 23 años; otro de apellido Ramírez, de 28 años; una mujer de apellido Jiménez, de 25 años; y un hombre de apellido Arce, de 56 años.

Según la investigación preliminar, el grupo figura como sospechoso del delito de robo agravado, relacionado con al menos dos causas ocurridas entre noviembre y diciembre del 2025.

Una de las denuncias se remonta al 26 de noviembre del 2025, en el sector de Vázquez de Coronado, mientras que la segunda habría ocurrido el 4 de diciembre del 2025 en Hacienda Vieja, de acuerdo con el reporte judicial.

El perjuicio económico estimado en ambos casos ronda los ₡9 millones, indicaron las autoridades.

Engaño por redes y asalto con amenazas

De acuerdo con el OIJ, el modo de operar de los sospechosos consistía en publicar anuncios en redes sociales en los que ofrecían vehículos a precios atractivos.

Tras contactar a las víctimas, presuntamente acordaban un punto de encuentro para concretar la compra.

Sin embargo, cuando los ofendidos llegaban al sitio, eran interceptados por los sospechosos, quienes bajo aparentes amenazas con arma de fuego, les robaban tanto las pertenencias como el dinero que llevaban para adquirir el automotor.

Durante los allanamientos, los agentes judiciales decomisaron evidencia de interés para el caso, entre ella dinero en efectivo, un casco para motociclista que pertenecería a una de las víctimas y un arma de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros, además de otros indicios.

Los detenidos quedaron a las órdenes del Ministerio Público, que deberá definir su situación jurídica.