Sospechoso de matar a adulta mayor es detenido en Pérez Zeledón

Un hombre de 34 años, que fue detenido por presuntos robos, resultó luego sospechoso de asesinar a una adulta mayor, cuyo cuerpo fue ubicado el sábado en la noche en barrio El Prado de San Isidro de El General, en Pérez Zeledón.

El sujeto, de apellido Bolaños, fue arrestado la noche de este martes, informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), y luego se determinó que las investigaciones lo vinculaban con el homicidio de la señora de 79 años, de apellido Picado.

Ese día, la Policía Judicial indicó que la víctima no presentaba heridas a simple vista, por lo que no se indicó cuál pudo haber sido la causa de la muerte.

La Delegación Regional de Pérez Zeledón detalló que está a la espera de los resultados de pericias físicas para confirmar o descartar la responsabilidad de Bolaños en el crimen.

Mientras tanto, el hombre quedó a las órdenes del Ministerio Público.

Según estadísticas de la Policía Judicial, en este 2026 tres personas adultas mayores han sido asesinadas.

Otra agresión contra un adulto mayor ocurrió el pasado 6 de setiembre en ese mismo cantón josefino. Ese día, un hombre de 77 años, de apellido Webb, recibió varias heridas de arma blanca cuando asaltantes ingresaron a su vivienda.

El incidente ocurrió pasadas las 2 a. m. en Santa Teresa de Cajón de Pérez Zeledón.

“Al lugar llegaron al menos cinco sujetos, ingresan a la vivienda, inmovilizaron al ofendido y sustrajeron, en apariencia, ¢1 millón y documentos personales de la víctima y se dieron a la fuga", precisó la oficina de prensa del OIJ.

Webb sobrevivió al ataque y requirió atención médica en el Hospital Escalante Pradilla, de Pérez Zeledón.