Sospechoso de asesinar a su pareja y a niña de 4 años pasará seis meses en prisión preventiva

El hombre sospechoso de asesinar a su pareja, Cindy Murillo Bonilla, y a su hija de 4 años, cumplirá seis meses de prisión preventiva mientras avanza la investigación, informó el Ministerio Público.

La medida contra el sujeto, de apellidos Chavarría Monge, fue dictada este martes por el Juzgado Penal de Alajuela.

Al parecer, Chavarría y Murillo empezaron su relación en setiembre, y los tres vivían juntos en un apartamento en Calle Esperanza, en San Rafael de Alajuela.

La Fiscalía indicó que entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre, el imputado habría asfixiado a las dos víctimas, pero aún se está a la espera del informe final de patología para establecer con exactitud la causa de las muertes.

El domingo, el Cuerpo de Bomberos atendió un llamado por supuesta fuga de gas licuado petróleo (LPG) en el apartamento donde vivían. Sin embargo, en la escena encontraron fallecidas a las mujeres y al hombre con lesiones autoinfligidas.

La vivienda se ubica 500 metros hacia el sur de la Escuela Enrique Pinto Fernández, en cuyo kínder estudiaba la menor fallecida. Este lunes, en el centro educativo colocaron un lazo negro en señal de luto por la trágica muerte de la niña.

El caso se investiga dentro de la causa 25-006301-0057-PE.