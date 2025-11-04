Sucesos

Sospechoso de asesinar a su pareja y a niña de 4 años pasará seis meses en prisión preventiva

Ministerio Público indicó que la pareja habría iniciado su relación en setiembre

Por Yeryis Salas
Un hombre de apellidos Chavarría Monge habría asesinado a su pareja sentimental y su propia hija de 4 años, hecho ocurrido el domingo 2 de noviembre en unos apartamentos en calle la Esperanza San Rafael de Alajuela.
Escuela Enrique Pinto Fernández, donde la niña asistía al kínder, colocaron un lazo negro. (Christian Montero/Foto: La Nación)







FemicidioCindy MurilloFiscalía
Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

